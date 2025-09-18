Американски компании ще инвестират 150 млрд. лири във Великобритания

Американски инвестиции на обща стойност 150 млрд. британски лири бяха обявени по време на историческото второ държавно посещение на американския президент Доналд Тръмп във Великобритания, предаде Ройтерс.

Около 7600 „висококачествени" работни места ще бъдат създадени на територията на Обединеното кралство в резултат на притока на пари от големи американски фирми, отбеляза британското правителство.

Премиерът на Великобритания Киър Стармър приветства обявяването на инвестициите, което се случи ден преди самият той да се срещне с Тръмп.

„Тези инвестиции са доказателство за британската икономическа сила и категоричен знак, че нашата страна е отворена, амбициозна и готова да бъде лидер. Работни места, растеж и възможности – това е, което обещах на работещите хора, и точно това носи това държавно посещение", подчерта Стармър.

Сред фирмите, обещали инвестиции във Великобритания, са компанията за управление на активи Blackstone, която ще инвестира 90 млрд. британски лири в брой в допълнение към 10 млрд. лири, обявени по-рано за развиване на центрове за данни.

Останалите компании включват инвестиционната фирма Prologis с инвестиция от 3,9 млрд. лири и софтуерната компания Palantir с 1,5 млрд. лири.

Междувременно по време на срещата си с Тръмп в замъка „Уиндзор" снощи британският крал Чарлз III поздрави американския президент за „личния му ангажимент" да се опита да сложи край на конфликтите по света.

„Нашите страни работят заедно в подкрепа на важни дипломатически усилия и по-специално, господин президент, е вашият личен ангажимент да намерите решения на някои от най-неразрешимите конфликти в света, за да се гарантира мирът", заяви монархът.

Той подчерта и значимостта за опазването на околната среда, като заяви, че мисията на двете държави „през следващите 250 години и след това" е да осигури съхраняването на природните богатства за бъдещите поколения.

Като принц на Уелс, а и до днес, Чарлз последователно защитава каузата за опазване на природата, отбелязва DPA и припомня, че Тръмп от своя страна има много по-различно отношение към въпросите, свързани с околната среда.

(БТА)