Инфлацията във Франция се ускорява, но остава далеч от целта на ЕЦБ

Инфлацията във Франция се е ускорила през септември благодарение на сектора на услугите и по-малкия от очакваното спад в енергийните цени. Въпреки това тя остава значително под целта на Европейската централна банка (ЕЦБ) от 2%, предава Bloomberg.

Потребителските цени във втората по големина икономика в еврозоната са се повишили с 1,1% спрямо септември миналата година след ръст от 0,8% през август, съобщи статистическата агенция Insee. Икономистите очакваха ръст от 1,3%.

Макар инфлацията в еврозоната вероятно да се е ускорила този месец, централните банкери са уверени, че тя ще се върне към целта им в средносрочен план. Данните за Италия и Германия ще бъдат публикувани по-късно във вторник, а докладът за целия валутен съюз ще бъдат оповестени на следващия ден. Анализаторите очакват ускорение в 20-членната еврозона до 2,2%.

Главният икономист на ЕЦБ Филип Лейн заяви в понеделник, че перспективите за инфлацията „са благоприятни в този момент“, подкрепяйки мнението на инвеститорите и анализаторите, че няма да има повече понижения на лихвените проценти през този цикъл след вече предприетите осем такива стъпка.

„Нивото на лихвите на ЕЦБ от 2% е адекватно при настоящите обстоятелства“, заяви заместник-председателят на базираната във Франкфурт финансова институция Луис де Гиндос по време на интервю във вторник, като повтори, че той и колегите му ще продължат да вземат решения на базата на отделните заседания.

Данните за Франция показват още, че инфлацията в сектора на услугите възлиза на 2,4% през септември след отчетените 2,1% през август. Цените на енергията пък са намалели с по-малко от прогнозираното поради базовия ефект, след като през септември 2024 г. се наблюдаваше рязък спад в цените на петролните продукти.

Икономиката на страната е изправена пред трудности поради продължаващата политическа криза, която се влоши през септември и доведе до втори разпад на правителството за по-малко от година. Несигурността относно това как следващия кабинет ще се справи с бързо нарастващото дългово бреме тежи на инвестициите и разходите на предприятията и домакинствата.

Отделен доклад на Insee показа, че потребителските разходи са се увеличили само с 0,1% през август спрямо предходния месец, което е под прогнозите на анализаторите за ръст от 0,2%.