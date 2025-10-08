В кои европейски страни има най-много милиардери?

Неравенството в богатството е значителен проблем в целия свят, включително и в Европа. Най-заможният 1% от населението притежава най-малко 20% от богатството в почти всички европейски страни, показват данни на Our World in Data. В много случаи този дял надхвърля 25%, пише Euronews.

В редица държави от цяла Европа се срещат десетки милиардери. Кои са трите европейски страни с най-много милиардери? И колко има във всяка отделна държава?

Според Forbes през 2025 г. в света ще има над 3000 милиардери с общо състояние в размер на 16,1 трлн. долара (13,7 трлн. евро). Въпреки това тази огромна концентрация на богатство е силно изкривена: само в три държави – САЩ, Китай и Индия – се намират повече от половината от всички милиардери и тяхното общо състояние.

Списъкът на милиардерите на Forbes се базира на оценки в щатски долари, отразяващи гражданството на лицата, а не държавата, в която живеят.

Германия е дом на най-много милиардери в Европа

Най-силно в Европа се представя Германия. В страната се намира най-големият брой милиардери в Европа, общо 171, с общо нетно състояние от 676,4 млрд. евро. Най-богатият човек в Германия е Дитер Шварц с богатство от 35 млрд. евро (41 млрд. долара), който заема 37-о място в света. Той е бивш председател и главен изпълнителен директор на веригата супермаркети Lidl и веригата хипермаркети Kaufland.

Италия заема второ място със 74 милиардери в долари. Общото им състояние е на стойност 289 млрд. евро (339 млрд. долара), а най-богатият човек в Италия е писателят и бизнесмен Джовани Фереро със състояние в размер на 32,6 млрд. евро (38,2 млрд. долара). Той заема 41-во място в света.

В Обединеното кралство живеят 55 милиардери с общо богатство от 203 млрд. евро (238 млрд. долара). Най-богатият човек в страната е Майкъл Плат, чието състояние се оценява на 14 млрд. лири (16 млрд. евро). В световен мащаб той заема 106-о място.

Плат е мениджър на хедж фондове. Той е съосновател и управляващ директор на BlueCrest Capital Management, третата по големина фирма за хедж фондове в Европа, която е стартирала дейността си през 2000 г.

Френският милиардер Арно е на пето място в света

През 2025 г. Франция има 52 милиардери, което я поставя на четвърто място в Европа. Най-богатият човек в страната е Бернар Арно, ръководител на луксозната империя LVMH, която притежава Louis Vuitton, Christian Dior, Sephora и много други световни марки. Състоянието му възлиза на 152 млрд. евро (178 млрд. долара), което го нарежда на пето място сред най-богатите хора в света, след като оглави класацията през 2024 г. Арно често е въвлечен в дебата около данъка върху богатството във Франция - мярка, на която той се противопоставя категорично.

Германия, Италия, Великобритания и Франция са единствените страни в Европа с повече от 50 милиардери.

Швеция и Швейцария застават след четирите най-богати държави, съответно с 45 и 42 милиардери. Бизнесменът Стефан Персон е най-заможният човек в Швеция с богатство от 15,9 млрд. евро. В Швейцария Джанлуиджи Апонте и Рафаела Апонте-Диамант си поделят първото място, като всеки от тях притежава богатство от 32,2 млрд. евро. Това ги поставя на 44-о място в световната класация.

Испания не попада в първите пет

Сред петте най-големи икономики в Европа Испания има най-малко милиардери - общо 34, което я поставя на 7-мо място в европейската класация. Основателят и бивш ръководител на Inditex Амансио Ортега, с богатство от 106 млрд. евро, е най-заможният човек в страната и заема 9-то място в света.

Турция, от своя страна, има 32 милиардери. След южната ни съседка броят им рязко спада, като следващата в списъка е Норвегия с едва 17 милиардери.

Броят на милиардерите в другите европейски страни е както следва: Гърция (16); Нидерландия (13); Ирландия, Белгия и Чехия (по 11); Полша и Кипър (по 10); Австрия и Дания (по 9); Финландия (7); Румъния (6); Унгария (4); Словакия и България (по 2); и Португалия, Люксембург, Хърватия, Исландия и Албания (по 1).

В класацията не се уточнява кои са двамата българи със състояние за милиарди. Неотдавна обаче сп. Forbes съобщи, че братята Кирил и Георги Домусчиеви вече са първите милиардери в България. Справка в сайта на медията показва, че богатството на всеки от двамата предприемачи в момента възлиза по 2,9 млрд. долара, с което към днешна дата си поделят 1362-ро място в света.

Всички тези цифри показват, че страните от Западна и Северна Европа доминират в списъка на милиардерите, като Германия, Италия, Обединеното кралство, Франция и Швеция заедно формират 61% от общия брой в Европа. Източна Европа изостава значително.

Ролята на икономическия размер

Резултатите показват, че икономическият размер на дадена страна е един от ключовите фактори, обясняващи разликите в класацията. Четирите европейски страни с най-много милиардери се нареждат сред петте най-големи икономики на континента, въпреки че тяхното класиране по брутен вътрешен продукт (БВП) и брой милиардери не съвпада напълно.

Обединеното кралство и Швейцария са и два от водещите финансови центрове в Европа.

От друга страна, докладът на UBS Billionaire Ambitions Report 2024 представя различни цифри, тъй като отразява данни от 2024 г. и използва различна методология от Forbes.

Според UBS Германия все още води в класацията със 117 милиардери, а Швейцария е на второ място с 85. Другите страни са Обединеното кралство с 82, Италия с 62, Франция с 46, Швеция с 28 и Испания с 27 милиардера.