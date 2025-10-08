Кр. Георгиева: Устойчивата световна икономика все още е изправена пред рискове за растежа

Ръководителката на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева заяви, че световната икономика е показала устойчивост при първата вълна от нарушения на търговията, но предупреди да не се изпада в самодоволство, тъй като финансовите пазари и растежът може бързо да се влошат без предпазливи политики, пише Bloomberg.

В изказване в сряда преди годишните заседания на МВФ и Световната банка следващата седмица във Вашингтон управляващият директор на фонда каза, че „всички признаци сочат, че световната икономика като цяло е устояла на острия натиск от множество сътресения“.

Прогнозите за рецесия по-рано тази година не се сбъднаха, отбеляза тя и добави, че растежът на световната икономика леко ще се забави през 2025 г. и 2026 г.

„Засега светът избегна въвличане в реципрочна търговска война“, заяви Георгиева в текста на реч в американската столица. „Но отварянето понесе голям удар“, допълни тя.

Поради „стабилното забавяне на растежа“ на Китай растежът в средносрочен план вече е около 3% спрямо 3,7% преди пандемията от Covid-19.

По отношение на митата Георгиева се присъедини към твърдението, че ще е нужно повече време, за да се усетят икономическите последици от политиките на президента Доналд Тръмп. „Пълните последици тепърва ще станат ясни“, добави тя.

Заседанията във Вашингтон

МВФ трябва да публикува нови прогнози в доклада си за перспективите пред световната икономика, когато финансовите министри и централните банкери проведат заседание, за да оценят световната икономическа среда, която понесе сътресения, вариращи от американските вносни мита до свръхкапацитета на Китай.

Ръководителите на икономическата и паричната политика ще се срещнат в момент, когато цената на златото, традиционно актив убежище в периоди на сътресения, премина границата от 4000 долара за тройунция на фона на притесненията за американската икономика. Спирането на работата на правителството във Вашингтон се превърна в още един фактор за силния ръст на благородния метал.

Търсенето на злато е признак, че „устойчивостта на световната икономика все още не е подложена на пълно изпитание“, заяви Георгиева и посочи, че притежанията на монетарно злато вече надхвърлят една пета от официалните резерви в света.

Тя предупреди и за „лесните условия за финансиране“, без да конкретизира определен пазар или страна.

Този месец американските борсови индекси достигнаха рекорди, подкрепени от бума на изкуствения интелект и акциите на технологичните компании.

„Днешните оценки се насочват към нива, които видяхме по време на силните ръстове около интернет преди 25 години. Ако се стигне до рязка корекция, по-строги условия за финансиране може да тласнат надолу растежа на световната икономика, да покажат уязвимости и да вгорчат особено много живота на развиващите се страни“, отбеляза Георгиева.

Лесните условия за финансиране „прикриват, но не спират някои тенденции на забавяне, включително в създаването на работни места“, каза тя.

„Ръководител на единния пазар“

Георгиева също така даде известни съвети на водещите икономически двигатели в света – САЩ, Китай и Европейския съюз.

Тя призова ЕС да обмисли да назначи „ръководител на единния пазар“, който да придвижи нужните реформи в региона, за да се повиши конкурентоспособността и „да се навакса динамиката на частния сектор на САЩ“.

Китай се нуждае от „пакет от структурни фискални мерки“ за подобряване на частното потребление, отбеляза ръководителката на МВФ. Втората по големина икономика в света трябва също „да премине към нов модел на растеж и да съживи икономиката си“, което „ще помогне и за противодействие на неотдавнашното обезценяване на реалния ѝ валутен курс, което възпрепятства ребалансирането“.

Според Георгиева САЩ трябва да решат проблема с бюджетния си дефицит с мерки като „устойчиви действия, които ограничават разходи от неосновна необходимост“, и да стимулират спестяванията на домакинствата с политики като разширяване на благоприятното данъчно третиране на спестяванията за пенсия.