САЩ са пълни с милионери без пари

В разгара на Позлатената епоха в САЩ е имало 4047 милионери, според 18-месечно разследване на отдавна изчезналия в. New-York Tribune, което посочва всеки от тях поименно в специално издание, публикувано през 1892 г.

Днес броят на домакинствата на милионери е повече от 24 млн., или почти едно на всеки пет домакинства в САЩ, според анализ на Bloomberg на данни от правителствени проучвания до 2023 г. Една трета от тези съвременни милионери са се появили след 2017 г. благодарение на поскъпването на жилищата и ръста на фондовия пазар.

Това обаче не означава, че тези хора плуват в пари.

Вместо това все повече от богатството на милионерите е заключено в активи, до които не може да се получи бърз или лесен достъп, като например собствен капитал в жилище или, все по-често, пенсионни активи с възрастови ограничения, като програмата 401(k) и индивидуални пенсионни сметки. Добавете ефектите от инфлацията и по-високите лихвени проценти и според финансовите съветници сумата от 1 млн. долара вече не гарантира сигурно пенсиониране, камо ли златен билет за плутокрацията.

„Думата „милионер“ някога е предполагала автоматично охолство“, казва Аштън Лорънс, съветник в Mariner Wealth Advisors в Грийнвил, щата Южна Каролина. „Целите се изместиха. Това все още е значимо постижение, но за повечето хора вече не е достатъчно“, допълва тя.

Прагът от 1 млн. долара, използван в анализа, взима предвид и дългове и други пасиви. Но въпреки състоянието си, днешните милионери рядко имат 1 млн. долара, които да харчат, както си искат. За едва милионерите – домакинства с нетно състояние между 1 и 2 млн. долара, по-голямата част от това богатство е неликвидно. През 2023 г. те обичайно са притежавали около 66% от богатството си под формата на основно жилище и пенсионни сметки, което е увеличение с осем процентни пункта спрямо 2017 г.

Дял на американските домакинства с нетно състояние от над 1 млн. долара. Графика: Bloomberg LP

За да харчат свободно, милионерите обикновено трябва да са много по-богати. Домакинствата с 5 млн. долара или повече са имали около 24% от богатството си в по-леснодостъпни банкови или брокерски сметки през 2023 г. в сравнение със 17% за тези, които са по-близо до границата от 1 млн. долара.

Анализът на Bloomberg използва данни от „Проучване на доходите и участието в програми“ на Бюрото за преброяване на населението на САЩ, което проследява десетки хиляди домакинства. Отделен анализ на по-малкото „Проучване на потребителските финанси“ на Федералния резерв от 1989 до 2022 г. показва подобно бързо увеличение на броя и дела на домакинствата на милионери през по-скорошните години и потвърждава, че собственият капитал в жилищни имоти и балансите по пенсионните сметки представляват нарастващ дял от нетното богатство на милионерите.

Разбира се, 1 млн. долара си остава сума, която може да промени живота на повечето американци. Средният доход на домакинствата през 2024 г. е бил 83 730 долара, а медианният баланс по сметките в 4,8-те милиона пенсионни плана на Vanguard Group миналата година е бил едва 38 хил. долара.

Макар и последните данни да показват, че броят на американските милионери е скочил с 50% за шест години, те продължават да се сблъскват с редица фактори, които правят богатството им по-трудно за използване. По-високите лихвени проценти например са утежнили проблемите с ликвидността. За да съберат пари за някой по-значителен харч, инвеститорите и собствениците на жилища обикновено могат да вземат заеми срещу активите си, но разходите са се увеличили значително. Лихвените проценти по кредитни линии, обезпечени с жилище, са средно на ниво от 7,89% в най-новото проучване на Bankrate сред най-големите кредитори, което е приблизително двойно повече от това, което собствениците на жилища са плащали в началото на 2022 г. Маржин заемите в големи брокерски къщи за търговия на дребно като Fidelity, Vanguard и Charles Schwab сега започват от 10% или 11%, варирайки в зависимост от размера на портфейлите.

„Когато лихвените проценти са по-високи, независимо от стойността на активите ни, се чувстваме по-малко богати“, посочва Никол Гопоян Уирик, президент на Prosperity Wealth Strategies.

Един „милионер на хартия“ винаги може да продаде активите си директно. В днешно време обаче има все повече причини за разколебаване. Продажбата на жилище е свързана не само с големи затруднения и трансакционни разходи. Собствениците на жилища също така трябва да намерят друго място за живеене във време, когато достъпността на жилищата в САЩ е спаднала рязко. Преместването може да означава отказ от ипотечен лихвен процент, много по-нисък от този, който е наличен днес. Дори и налице да са значителни активи извън жилището и пенсионните сметки с възрастови ограничения, достъпът до това богатство може да бъде труден. Потребителите с големи печалби от акции могат да открият, че продажбата им води до значителни данъчни задължения, предупреждават консултанти.

Има голямо несъответствие между броя на милионерите във всяко поколение и разпределението на тяхното богатство. Само броят на милионерите, родени преди 1946 г., е намалял заради смъртта на представителите на т. нар. тихо поколение (родените между 1928 г. и 1945 г., бел. ред.). По-възрастните американци са имали повече време да натрупат средства в своите спестовни програми, от които обикновено могат да се възползват свободно шест месеца преди 60-ия си рожден ден. Милионерите от поколението Y (милениълите, бел. ред.) имат само около 27% от богатството си в пенсионни сметки, показва анализът на Bloomberg, в сравнение с 37% за милионерите от поколението на бейби бумърите.

Консултанти посочват, че статутът на милионер рядко е достатъчен фактор, за да накара заможните им клиенти да напуснат работа. Сумата пари, необходима за спиране на работа и поддържане на начин на живот преди пенсиониране, обаче може да варира значително. „Инфлацията, по-дългата продължителност на живота, данъците и географското положение са от значение, когато се опитвате да определите от колко пари може да се нуждаете“, казва Лорънс.

Милионерите може би все още могат да си позволят комфортен живот от средната класа. Но за мнозина класическият милионерски начин на живот – ваканционни жилища, чартъри с частни самолети и яхти, пазаруване на висша мода – става все по-недостъпен.

За да илюстрираме това, нека разгледаме някои от атрибутите на едно заможно домакинство в Ню Йорк: къща с четири спални, два нови седана Mercedes, образование в университет от Бръшляновата лига за две деца, малка ваканционна къща в северната част на щата и 19 фута лодка. Преди по-малко от десетилетие това би струвало около 1,4 млн. долара. До 2023 г. същата кошница струва 2,1 млн. долара.

„Това е една от косвените причини за фрустрацията, която някои млади хора изпитват, тъй като не могат да се радват на стандарта на живот на родителите си“, казва Томас Мърфи, старши финансов експерт в Murphy & Sylvest Wealth Management в Далас. „Те мислят, че 1 млн. долара би трябвало да решат всичките им финансови проблеми, но днес всъщност трябва да мислят за 10 млн. долара“, допълва той.