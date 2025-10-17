Митата на Тръмп свиха фискалния дефицит на САЩ до 1,78 трлн. долара

Бюджетният дефицит на САЩ леко е намалял за фискалната 2025 г., след като приходите от мита са достигнали рекорден връх, въпреки че темпът на заемането на средства остава исторически завишен в момент на икономически растеж и фискална стабилност, пише Bloomberg.

Дефицитът за фискалната година е достигнал 1,78 трлн. долара спрямо 1,82 трлн долара през 2024 г., което представлява спад от 2%, сочат данни на Министерството на финансите. Те до голяма степен съвпадат с цифрите, публикувани от Бюджетната служба на Конгреса миналата седмица.

Рязкото повишаване на митата от президента Доналд Тръмп е спомогнало нетните приходи от мита да достигнат 195 млрд. долара за фискалната година, която приключи на 30 септември. Финансовият министър Скот Бесънт заяви, че САЩ може да достигнат годишни приходи от 500 млрд. долара от мита. Но правните основания за голяма част от налозите се проверяват в очакване на решението на Върховния съд.

Бюджетният дефицит на САЩ е намалял леко през 2025 г. Графика: Bloomberg LP

Последното данъчно законодателство на Тръмп от юли също ще се отрази на федералния бюджет. Данните показаха спад на приходите от корпоративни данъци за месец септември, което отчасти отразява мерките, включени в т. нар. „голям красив закон“. Брутните корпоративни приходи от данъци са намалели с около 41% до 65 млрд. долара.

Като дял от брутния вътрешен продукт дефицитът през 2025 г. достига 5,9%, което е спад спрямо 6,3% миналата година, съобщи представител на финансовото министерство. Данните се основават на вътрешна оценка на министерството, тъй като официалните данни за БВП за периода от юли до септември все още не са публикувани.

Двигатели на разходите

Бесънт заяви, че иска дефицитът да намалее до „цифра, започваща с три“ до края на втория мандат на Тръмп. Съотношение от 3% е нещо като международен стандарт за фискална стабилност и е нивото, към което страните от еврозоната би трябвало да се придържат.

„Очаква се фискалният дефицит за 2025 г. спрямо БВП да бъде под 6%. И с продължаващите фискални ограничения може да достигнем 3% до 2028 г.“, заяви Бесънт в публикация в Х.

Общите разходи за фискалната година са се повишили до 7 трлн. долара спрямо 6,7 трлн. долара предходната година, което е ръст от 4%, съобщи финансовото министерство.

Според много икономисти новият данъчен закон ще подкопае ръста на приходите през следващото десетилетие, като влоши вече стръмната крива на федералните заеми. Tax Policy Center счита, че той ще повиши федералния дълг с 4,2 трлн. долара, или 9% от БВП, до 2034 г.

Нарастващите разходи за лихви по националния дълг и социални осигуровки остават ключови двигатели на големите дефицити, които САЩ натрупаха през последните години.

Разходите за социални осигуровки са достигнали 1,6 трлн. долара през 2025 г., което е увеличение с 8% спрямо предходната фискална година, когато достигнаха 1,5 трлн. долара. Разходите за здравни и социални услуги са се повишили с 10%, тласнати нагоре от Medicare и Medicaid.

Брутните разходи за лихви по държавния дълг са натежали с рекордните 1,22 трлн. долара за фискалната година, което е ръст със 7% спрямо 2024 г.

Дефицитът е бил ограничен от промяна в политиката, засягаща федералните програми за студентски заеми, казва представител на Министерството на финансите. Министерството на образованието отбелязва свиване на разходите с 233 млрд. долара за фискалната 2025 г.