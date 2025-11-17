Инфлацията в България леко се забавя през октомври

Инфлацията в България забавя леко темпа си на растеж през октомври, достигайки ниво от 5,3% на годишна база. На месечна база обаче се отчита рязко ускорение на ръста на цените до 0,9%, след като месец по-рано бе отчетена дефлация, показват последните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Годишният темп на инфлацията у нас рязко се ускори през летните месеци, като през юли и август достигна 5,3%, а през септември се ускори до 5,6%. За сравнение, през първото полугодие инфлацията варираше от 3,5% през април до 4,4% през юни.

На месечна база през септември се наблюдаваше дефлация от 0,8%, след като през август беше 0,1%, през юли - 1,7%, през юни - 0,4%, а през май бе 0,0%.

Най-голямо повишение на потребителските цени през октомври спрямо предходния месец се наблюдава при направленията „Облекло и обувки“ (7,1%), „Развлечения и култура“ (5,5%) и „Образование“ (1,1%). Намаление е регистрирано при транспорта (-0,2%) и „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома“ (-0,2%).

Без промяна остават цените на стоките и услугите в група „Ресторанти и хотели“.

Натрупаната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени, за последните три години (октомври 2025 г. спрямо октомври 2022 г.) е 13,5%, а за последните пет години (октомври 2025 г. спрямо октомври 2020 г.) е 41,5%.

Според Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), изчислен според хармонизирана за Европейския съюз методология, през октомври месечната инфлация е 0,4%, ускорявайки се спрямо дефлацията от 0,6% през септември, а годишната е 3,8%, забавяйки се спрямо 4,1% през предишния месец.

Инфлацията от началото на годината (октомври 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 3,2%, а средногодишната инфлация за периода ноември 2024 - октомври 2025 г. спрямо периода ноември 2023 - октомври 2024 г. е 3,3%.

Натрупаната инфлация, измерена с ХИПЦ, за последните три години (октомври 2025 г. спрямо октомври 2022 г.) е 12,2%, а за последните пет години (октомври 2025 г. спрямо октомври 2020 г.) е 35,5%.

Според индекса на цените за малката кошница през октомври 2025 г. цените на стоките и услугите са се увеличили с 0,4% на месечна база и с 5,2% от началото на годината, забързвайки се спрямо нивото от 4,7% месец по-рано.

Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се увеличили спрямо предходния месец, като при нехранителни стоки увеличението е с 0,6%, при хранителните продукти - с 0,5%, а при услугите – с 0,1%.