Производствените цени в България растат и на месечна, и на годишна база през ноември

Производствените цени в България се увеличават през ноември и на месечна, и на годишна база. Ръстът спрямо октомври в индекса на цените на производител е 1,6%, а в сравнение с година по-рано е 13,8%, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Статистиката установява, че за един месец по-високи цени се наблюдават при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3,4%, и в преработващата промишленост - с 1%, докато в добивната промишленост е отчетено намаление - с 0,2%.

НСИ регистрира повишение на цените в преработващата промишленост при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 4,1%, производството на основни метали - с 2,6%, производството на химични продукти - с 1,3%, печатната дейност и възпроизвеждане на записани носители - с 1%. Понижение е отчетено при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 0,3%, при производството на облекло, производството на лекарствени вещества и продукти, както и при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с по 0,2%.

Общият индекс на цените на производител е с 12% над нивото от ноември миналата година. Ръст на цените е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 28%, в добивната промишленост - със 17%, както и в преработващата промишленост - с 10,2%.

По-високи цени в преработващата промишленост се наблюдават при: производството на основни метали - с 24,7%, производството на хранителни продукти - с 19,6%, производството на напитки - с 14,2%.

Намаление на цените е отчетено при: производството на тютюневи изделия - с 18,5%, производството на мебели - с 12,1%, производството на машини и оборудване, с общо и специално предназначение - с 0,9%.

Източник: НСИ

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар се повишава с 1,6% през ноември 2025 г. спрямо месец по-рано. Цените се увеличават при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2,7%, в преработващата промишленост - с 0,8%, и добивната промишленост - с 0,1%.

По-високи цени в преработващата промишленост са отчетени при производството на химични продукти - с 3,2%, при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 3,1%, при производството на основни метали - с 1,6%. Понижение на цените се наблюдава при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – с 1,7%, при производството на облекло и при производството на електрически съоръжения - с по 1,2%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през ноември нараства с 13,8% на годишна база.

НСИ отчита ръст на цените при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 35,2%, в добивната промишленост - с 10,8%, и в преработващата промишленост - с 9,5%.

През миналия месец по-високи цени в преработващата промишленост спрямо година по-рано има при: производството на хранителни продукти - с 23%, производството на напитки - с 19,4%, производството на химични продукти - с 16,5%.

По-ниски цени са отчетени при производството на тютюневи изделия - с 10,9%, при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 10,4%, и при обработката на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 8,5%

Индексът на цени на производител на международния пазар през ноември се увеличава с 1,7% спрямо октомври и с 9,3% спрямо година по-рано.