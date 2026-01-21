АІ ли е в основата на оценката за бъдещето на инфлацията?

От основно значение е дали манията около изкуствения интелект (АІ) е оправдана, за да се определи дали сме застрашени от влошаване на инфлацията. За това предупреди бившият швейцарски централен банкер и настоящ заместник-председател на BlackRock Филип Хилдебранд от Давос.

Определянето на това дали технологията е поредният балон е всъщност въпрос с два възможни отговора и огромни последици за икономиките и инвеститорите във всеки случай, заяви той пред Bloomberg.

„Това е много важен въпрос за това как този потенциал, тази способност и принцип на тези инвестиции могат да повишават производителността, да стимулират възможния растеж“, каза той в кулоарите на Световния икономически форум. „Това е в известен смисъл ключовият макроикономически въпрос, който ще има огромни последици за финансовите пазари“, допълни още.

Както и при налагането на предходни технологични промени, икономистите се затрудняват да разберат пълния ефект на последиците от изкуствения интелект. Според управителя на Английската централна банка Андрю Бейли налице са ранни признаци, че АІ започва да изпълнява обещанието си за ускорение на производителността, докато според управителя на Европейската централна банка Кристин Лагард има положително въздействие върху разширяването на еврозоната.

Във вторник обаче бившият икономист на Международния валутен фонд Гита Гопинат повтори съмненията си относно инвестиционния бум около АІ, като според нея остава под въпрос дали изкуственият интелект ще доведе до печалби „в тази хиперконкурентна среда“.

По думите на Хилдебранд в по-общ смисъл близо половината от растежа на брутния вътрешен продукт (БВП) е свързан с изкуствения интелект. Технологията „има огромен потенциал за повишаване на растежа и ако го направи, тогава пазарното ценообразуване, което виждате, ще бъде оправдано. Ще можем да се справим с високите нива на дълга, ще можем да имаме растеж, който не е особено инфлационен“, коментира той.

Според Хилдебранд обаче и обратната страна на тази гледна точка също е валидна.

„Ако някои от тези очаквания не се изпълнят, ще се окажем в един много различен свят на по-нестабилна инфлация, на по-нисък растеж, на по-големи проблеми с дълга“, каза той и допълни, че това може да доведе и до вероятно по-значими политически проблеми.