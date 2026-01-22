ЕС вероятно ще възобнови ратификацията на търговското споразумение със САЩ

Европейският съюз вероятно ще възобнови работата по търговското споразумение със САЩ, след като американският президент Доналд Тръмп оттегли заплахата си за налагане на нови мита във връзка с опита му да придобие Гренландия, заяви в четвъртък председателят на Европейския парламент Роберта Мецола, цитирана от Ройтерс.

„Радваме се, че ескалацията на напрежението засега отпадна“, каза Мецола. „Това означава, че на този етап можем да продължим вътрешните си дискусии по търговското споразумение между ЕС и САЩ, които бяха преустановени в очакване на заплахата за налагане на мита“.

Тази седмица Европейският парламент замрази ратифицирането на търговското споразумение поради новите заплахи на Тръмп с мита.

Европейският парламент обсъжда законодателни предложения за премахване на много от митата на ЕС върху американските стоки, което е ключова част от споразумението, сключено в Търнбери, Шотландия, в края на юли миналата година. Предложенията трябва да бъдат одобрени от парламента и правителствата на ЕС.

Много законодатели бяха недоволни, че търговското споразумение е небалансирано, тъй като ЕС се задължава да премахне или намали повечето мита върху вноса на американски стоки, докато САЩ се придържат към обща ставка от 15%. Въпреки това те изглеждаха склонни да го приемат, макар и с някои условия, като мерки за реагиране при евентуални скокове в вноса от САЩ.

Търговската комисия на Европейския парламент трябваше да определи позицията си в гласуване на 26-27 януари.

Мецола заяви, че законодателите са оптимисти, че дискусиите могат да бъдат възобновени скоро, за да се върне процесът в нормалното русло.