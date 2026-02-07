UBS повиши прогнозата си за икономическия растеж на еврозоната през 2026 г.

Перспективите за икономиките на страните от еврозоната започват да изглеждат по-обещаващи и UBS реагира, като повиши прогнозата си за растежа на региона през 2026 г., предава Bloomberg.

Икономиката на 21-членния валутен съюз се разшири с 1,5% през 2025 г. спрямо отчетените 0,9% през 2024 г., надхвърляйки прогнозата на Европейската комисия (ЕК) за 1,3%. Растежът беше подкрепен от положителното представяне през последното тримесечие на годината, когато икономиката нарасна с 0,3%.

В резултат UBS повиши прогнозата си за растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) на еврозоната през 2026 г. от 1,1% на 1,3%, като оценките за 2027 и 2028 г. остават непроменени на нива от съответно 1,4% и 1%. Швейцарската банка уточнява, че това повишение отразява положителната изненада през последното тримесечие на миналата година.

Анализаторите на UBS посочват, че вътрешното търсене е било основен двигател на изненадващо устойчивия растеж. Освен това се очаква негативното въздействие от митата на американския президент Доналд Тръмп да отслабне, а фискалните стимули в подкрепа на отбраната и инфраструктурата в региона да се превърнат в ключова положителна сила за икономиката през 2026 и 2027 г.

Според UBS растежът на еврозоната ще бъде движен главно от вътрешното търсене, особено от потреблението на домакинствата и инвестициите в дълготрайни активи. Нетният износ се очаква да остане отрицателен през 2026 г., но по-малко в сравнение с 2025 г.