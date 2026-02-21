Испания ухажва Китай в новата си стратегия за Азия

Испания планира да изгради повече политически и финансови връзки с Китай, тъй като президентът на САЩ Доналд Тръмп преобръща световния икономически ред, предава Bloomberg.

Тактиката е част от нова азиатско-тихоокеанска стратегия, която очертава приоритетите на Мадрид за следващите три години. Документът, видян от Bloomberg News преди публикуването му в петък, призовава за повече срещи на високо равнище и икономически обмен между Испания и Китай и в същото време насърчава други европейски страни да координират отношенията си с Пекин.

„Испания се стреми да постигне напредък по положителна и амбициозна двустранна програма с Китай, която засилва обхватното стратегическо партньорство и отличните двустранни връзки“, се казва в стратегията.

Тя затвърждава позицията на Испания като лидер в Европа в усилията за задълбочаване на връзките с Китай и готовността на страната да не се съобрази с предупрежденията на администрацията на Тръмп срещу това. Миналата година премиерът Педро Санчес посети Пекин само дни след като Тръмп обяви мита за почти всички страни, ход, който американският финансов министър Скот Бесънт осъди като „прерязване на собственото си гърло“.

„Поддържаме добри отношения с Китай, работим да гарантираме, че те ще се запазят, тъй като страната е голям играч в света“, заяви испанското правителство в изявление за Bloomberg във връзка със стратегията. „Същото важи за САЩ. Това е в унисон с общата ни външна политика и в действителност много страни като Франция и Великобритания правят нещо подобно“, добави то.

Санчес ще посети Китай от 13 до 15 април в четвъртата си поява за малко повече от три години. Очаква се премиерът да се срещне с китайския президент Си Дзинпин и ще бъде придружен от испански бизнес лидери. Крал Фелипе Шести също направи държавно посещение в Пекин и Чънду миналия ноември.

Стремежът на Испания да задълбочи отношенията си с Китай може да разгневи не само САЩ, но и някои от европейските ѝ съседи. Макар че редица европейски страни, включително Германия, се стремят към стабилизиране на връзките с Пекин в момент, когато трансатлантическото партньорство се пропуква, същите тези страни все повече виждат Китай като икономически съперник, който е подкопал европейското промишлено производство.

Новият модел на външна политика на Мадрид призовава страните членки на ЕС да „се заемат координирано с по-структурните измерения на отношенията с играчи с размерите на Китай и Индия, особено що се отнася до общата рамка на икономическите и търговските отношения“. Той също така определя сътрудничеството с Китай като „съществено“ по глобални въпроси като климатичните промени.

Мадрид, от своя страна, иска да подобри достъпа на испански компании до китайския пазар, като в същото време привлече инвестиции в сектори като автомобилната промишленост и възобновяемата енергия. Испания има значителен търговски дефицит с Китай.

„Икономическият обмен между Испания и Азиатско-Тихоокеанския регион е на най-високото ниво в историята и делът на региона във външната търговия на Испания продължава да нараства“, се посочва в стратегията. „От 2024 г. Китай е водещ доставчик на Испания пред Германия и Франция“, се допълва в документа.

Сред предлаганите мерки в документа е установяването на „механизъм за стратегически диалог на министерско равнище за още по-голямо засилване и институционализиране на обмена на високо равнище през последните години“. Стратегията посочва още, че Испания е особено заинтересована от сектора на редкоземните елементи на Китай, както и от научното и културното сътрудничество.

„Стратегията ни трябва да се разбира като допълнение на европейските действия към нашите азиатски партньори“, съобщи правителството в изявлението си до Bloomberg.