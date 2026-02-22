Си Дзинпин получи силен коз преди срещата си с Доналд Тръмп

Седмици преди планираната среща мажду президентите на Китай Си Дзинпин и на САЩ Доналд Тръмп Върховният съд отмени търговското оръжие на Вашинготн - реципрочните мита. Това дава силен коз в ръцете на Пекин, пише Bloomberg.

Финансовият министър Скот Бесент ще разговаря с китайски търговски представители, за да договора темите, място и датата на посещението. Предварителните очаквания са, че американският президент ще пътува до Пекин на 31 март или в първата седмица на април. Според досегашните заявки той ще разговаря с китайския си колега, за да бъде сложен край на търговската война помежду им.

През 2025 година Тръмп повиши митата за вноса на китайски стоки с няколко хода до средно около 145%. Но сега ставката е 15% - както на всички останали страни по света. В края на миналата седмица в Белия дом все пак намериха начин Тръмп да продължи да оказва натиск по света с митата - чрез Закон за търговията, въведен през 1974 година и не използван досега. Той обаче дава право на глобални мита в размер до 15% за срок от 150 дни.

Според наблюдатели решението на съда премахва основната пр ечка пред нормалния диалог между САЩ и Китай, но Bloomberg отбелязва, че без митата за Тръмп ще бъде трудно да притисне Си да купува повече соя, втечнен газ и самолети Boeing, както и да се противопостави на шантажите на Пекин, свързани с редкоземните елементи, нужни за американските предприятия.

От друга страна китайският президент ще може от своя страна да поиска достъп на китайските производители до американски чипове и намаляване на подкрепата на САЩ за Тайван.

Според анализатори решението на Върховния съд напомня на Белия дом, че може да действа в определените граници, но едва ли ще промени съществено методите на Доналд Тръмп. Той сигурно ще търси начин да поддържа високи митата за китайските автомобили, което е чувствителна тема в САЩ. Докато това стане обаче може да има бум на износа, защото повечето китайски производители знаят, че нисите ставки ще са само временни.

Според източници на Bloomberg преди визитата в Китай представители на Белия дом и на Ford са разговаряли по отношение на рамка относно влизането на китайски производители в американския автомобилен сектор.

А останалите китайски производители с интерес към американския пазар коментират, че имат план А, план Б и дори план В що се отнася до динамично променящите се условия за работа.