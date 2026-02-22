"Митническият хаос" може да накара Европейския парламент да замрази сделката със САЩ

Председателят на комисията по търговия в Европейския парламент Бернд Ланге ще предложи временно замразяване на процедурата по ратификация на търговската сделка със САЩ, съобщава Bloomberg. В социалните мрежи Ланге написа, че има "истински митнически хаос" в американското правителство, множество неотговорени въпроси и растяща несигурност в Европейския съюз (ЕС) и другите търговски партньори на САЩ.

Европейският парламент ще поиска разясняване от Белия дом на ситуацията след решението на Върховния съд за митата, наложени от президента Доналд Тръмп, отбелязва още Ланге. Комисията по търговия веднъж вече замрази процеса по одобрение на сделката със САЩ, когато Вашингтон отправи заплахи за анексирането на Гренландия. План въпросът трябва да се разглежда през март.

По данни на американската статистика делът на ЕС в общия внос на САЩ досига 303 млрд. долара, или 20,2% от общия американски внос към края на май 2025 година. На второ и трето място са Мексико (220 млрд. долара) и Канада (169 млрд. долара) и чак на четвърто място е Китай с дял от общия внос в размре на 9,9%, или 149 млрд. долара.

През миналото лято ЕС и САЩ сключиха търговска сделка, предвиждаща 15% мита за вноса на европейските стоки, а общността от своя страна трябва да премахне митата за американски стоки. По този начин, според виждането на Тръмп, ЕС ще "изчисти" търговския излишък със САЩ и търговията между двете страни ще бъде по-справедлива и балансирана.

В Брюксел приеха това предложение, за да избегнат по-мащабна търговска война. Митата за китайските стоки например достигнаха 145%. Търговското споразумение обаче все още не е получило ратификация в Европейския парламент.

След решението на Върховния съд, отменящо повечето мита, наложени от Тръмп, в Белия дом намериха друг вариант и използват закон от 1974 година, позволяващ на президентите да налагат мита в размер на до 15% за срок от до 150 дни без разрешение от Конгреса.