Външната политика на САЩ като ехо от Средновековието

Продължава търсенето на рамка, която да осмисли или поне да постави етикет на озадачаващото състояние на американската външна политика, откакто Доналд Тръмп започна втория си мандат като президент на САЩ. И сега имаме ново предложение за определение на тази политика: неороялизъм, пише редакторът Андреас Клут в коментар за Bloomberg.

Тръмп очевидно не е изолационист, защото, за начало, той продължава да бомбардира чужди държави - стига да са достатъчно слаби, за да не отвърнат с повече от символичен огън. В момента той обмисля втори такъв опит срещу Иран.

Нито пък е реалист, защото твърде много неща, които прави – от воденето на произволни търговски войни до обида към съюзници или решението да позволи на Китай да разполага с най-съвременни американски микрочипове – вредят, вместо да помагат на националните интереси на САЩ.

Тръмп със сигурност обича сделките. Но този етикет само подсказва, че той мисли в краткосрочен план, а не в стратегия – както се изразява един от бившите му съветници по националната сигурност - че външната му политика е „архипелаг от точки, несвързани с логически акорди“. Макар описанието да е подходящо, то има малка аналитична стойност.

Някои определения, които наистина са значими, идват от областта на психологията, а не от международните отношения, и също така са полезни само до известна степен. Нарцисизмът например. Това обяснява много за лидерството на Тръмп: постоянното му излъчване на грандиозност и нуждата от ласкателства. Но други световни лидери и американски президенти също са проявявали признаци на нарцисизъм и ние обикновено не наричаме цели епохи на тази черта.

Стейси Годард от колежа „Уелсли“ и Ейбрахам Нюман от университета в Джорджтаун представят съвременната световна политика като неороялистка. Тяхната обосновка е, че учените в областта на международните отношения се провалят отчасти защото са обучени да мислят за своята област, както подсказва името ѝ, като за отношения между държавите. Вместо това те твърдят, че правилната единица за анализ в ерата на Тръмп (и неговите колеги в Русия, Индия, Турция и други места) е лидерът и неговата клика.

„Клика“ е тяхната дума за това, което историците от Средновековието и ранната модерна епоха наричат ​​династии и домове. Кликата се простира до семейство, поддръжници (например дарители на кампания) и други приятели. Външната политика на кликата на Тръмп лесно може да бъде припозната, да речем, в династии като Тюдори, Хабсбурги, Бурбони, Романови или Медичи.

Тези династии, както Годард и Нюман твърдят, са били мрежи от членове на семейството и други близки лица около лидер, „стремящ се да създаде трайни материални и други йерархии, основани на извличането на финансови и културни изгоди“.

Изведнъж много противоречия придобиват смисъл. Търговията и търговската политика например. Въпреки реториката си „Америка на първо място“ Тръмп не използва митата или заплахата от налагането на такива като начин за мобилизиране на държавната власт, а като „стратегия за извличане на максимална печалба, режим, основан на произволни решения, насочен към извличане на максимално богатство за кликата“.

В този режим лидерите на държавите, в които той се е прицелил, трябва да предложат специален достъп на него или на неговото семейство и сътрудници. Десятъците и данъците могат да варират от златни корони (Южна Корея) до бързо сключени сделки за голф игрища с марката на Тръмп (Виетнам например), луксозни самолети (Катар) или сделки с криптовалути (Обединени арабски емирства).

Един аспект на изричното търсене на изгода от неороялистката клика е, разбира се, натрупването на огромни богатства. Бизнесът на клана Тръмп очевидно е спечелил поне 4 млрд. долара, откакто той се завърна в Белия дом. Членове на кликата, които не са част от семейството, също се справят добре, тъй като Тръмп пренасочва петролните богатства на Венецуела - страна, която той наскоро атакува и покори.

Но неороялизмът е свързан както със статуса, така и с парите. За Годард и Нюман това обяснява може би най-озадачаващия аспект от външната политика на Тръмп: смесицата от това, което те наричат ​​​​неговото „съглашение“ с някои от традиционните противници на Америка, по-специално Русия и Китай, и презрението му към съюзниците, не на последно място Дания и Канада.

В държавно-центричен реалистичен модел тази позиция е против интересите на Америка и няма логика. В неороялистки ред тя е напълно логична, защото „йерархията е смисълът“.

Управляващата династия „ще признае само съперничещите си „велики клики“ като равнопоставени“, твърдят Годард и Нюман; „всички останали са неравностойни и не заслужават признание“. Когато Тръмп погледне Кремъл или Пекин, той вижда други кралски дворове, които си струва да бъдат посетени. Когато погледне Копенхаген (ако изобщо знае за него), той забелязва зависим подчинен.

Този възглед за системата е пряка противоположност на определения, поне официално, от така наречения „международен ред, основан на правила“, който Америка подкрепя между Втората световна война и Тръмп. Той разглежда всички суверенни държави като формално равнопоставени и уважава институции като Организацията на обединените нации (ООН) или Европейския съюз (ЕС) като форуми за сътрудничество. Като неороялист, Тръмп презира ООН и ЕС.

Неороялизмът също така хвърля светлина върху подхода на Тръмп към законността. „Не ми е нужно международно право“, заяви той наскоро; „единственото нещо, което може да ме спре“, е „моят собствен морал, моят собствен ум“.

В страната и чужбина Тръмп се придържа към това, което Годард и Нюман наричат ​​„законност по изключение: истории, които обясняват защо някои участници разполагат с правото да упражняват суверенна власт“.

В речта си при второто си встъпване в длъжност Тръмп каза, че е „спасен от Бог, за да направи Америка отново велика“, а в молитвените служби в Пентагона е възхваляван като „божествено назначен“. Подобни представи се доближават доста до Небесния мандат, заявен от китайските императори, или до схващането по подразбиране от суверените в миналите векове, че „държавата, това съм аз“.

Неороялизмът е почти шокиращо последователен в обяснението на американските политики, които, гледани през други призми, изглеждат все по-произволни и хаотични. Във всяко друго отношение обаче няма нищо шокиращо в това. В исторически план роялизмът е бил по-скоро норма, отколкото изключение, и на някои места - например в Русия - все още е такъв.

Ако неороялизмът се струва непознат и странен за много от нас, причината е, че Америка е прекарала 250 години - още от сбогуването си с крал Джордж III - в представяне на алтернатива както у дома, така и в чужбина. В този мироглед важното е било благосъстоянието на управляваните, а не на управляващата клика.

С това преосмисляне на философията американските (а след това френските и другите) революционери променят не само собствената си страна, но и света. По подобен начин една неороялистка реставрация, ако успее, би отбелязала атавистичен обрат за целия свят.