Инфлацията в Швейцария отново е малко над нулата, притеснявайки централните банкери

Швейцарските власти съобщиха за минимална инфлация през февруари за трети пореден месец. Това подчертава предизвикателството пред централната банка в опитите ѝ да избегне повторно въвеждане на отрицателни лихвени проценти, предава Bloomberg.

Потребителските цени са се повишили с 0,1% на годишна база, което съответства на данните от декември и януари, съобщи в сряда статистическата служба на страната. Все пак резултатът е малко над прогнозирания нулев темп от икономистите в проучване на Bloomberg.

Това са последните данни преди тримесечното решение на Швейцарската централна банка за лихвените проценти на 19 март. Те поддържат натиска върху паричните власти, които са изправени пред риска укрепването на франка да понижи цените още повече. Тяхната тревога относно валутата убежище дори ги подтикна да отправят неочаквана заплаха за пазарна интервенция в понеделник след атаките на САЩ и Израел срещу Иран.

Швейцарската централна банка прогнозира, че инфлацията в страната ще бъде средно 0,3% през 2026 г. Едва миналата седмица гуверньорът Мартин Шлегел повтори предупреждението си, че в някои месеци са възможни отрицателни стойности при движението на потребителските цени, макар че такива резултати не биха били повод за незабавна тревога.

Централните банкери поддържат разходите по заемите без промяна и на нулево ниво от юни и настояват, че все още има значително по-висок праг за понижаване на лихвите до отрицателна територия в сравнение с конвенционалните намаления. Повечето икономисти не очакват паричният орган да предприеме действия по промяна на политиката си до края на тази година.

Докладът на статистическата служба показа още, че основната инфлация се е забавила до 0,4%, което е неуспех за централните банкери. Това е най-ниското ниво от ноември насам.

Франкът ще остане ключов фактор за паричните власти, тъй като неговата сила намалява разходите за внос. От началото на годината валутата поскъпна до десетилетни върхове спрямо еврото.