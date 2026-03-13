Кризата в Иран може да добави 150 млн. евро на ден към разходите на европейските шофьори

Европейците ще плащат „геополитическа премия“ от допълнителни 150 млн. евро на ден, тъй като цените на петрола отново надхвърлят 100 долара за барел. Това показва ново проучване на Transport& Environment (T&E) относно а цените на горивата през 2022 г., съобщава Clean Technica.

Европа ще плати висока цена за зависимостта си от вноса на петрол, предупреждава T&E, която призовава за дългосрочни, а не краткосрочни мерки за освобождаване на Европа от нестабилността на геополитическите сътресения.

През 2022 г., последният път, когато цените на петрола надхвърлиха 100 долара за барел, европейците похарчиха допълнителни 55 млрд. евро на бензиностанциите. В целия Европейски съюз (ЕС) до средата на 2022 г. цените на дизела се повишиха с 45%, а на бензина - с 36%. Към края на юни цените на бензина и дизела на бензиностанциите надхвърлиха 2 евро на литър, при което шофьорите трябваше да заделят с 24 до 31 евро повече за зареждане на 50-литров двигател, отколкото преди кризата.

„Зависимостта на Европа от петрола създава геополитическа премия винаги когато има глобална нестабилност. Това ще продължи да парализира европейската икономика и да оказва натиск върху домакинствата, освен ако структурно не прекратим зависимостта си от вносни изкопаеми горива. Доналд Тръмп и неговите приятели в Русия и Саудитска Арабия имат много власт, но едно нещо, което не контролират, е вятърът и слънцето. Европа сега трябва да даде приоритет на електрическите превозни средства, термопомпите и възобновяемата енергия, за да гарантира, че това никога повече няма да се случи“, коментира Антъни Фрогат, старши директор в T&E.

Допълнителните 55 млрд. евро през 2022 г. притиснаха шофьорите, въпреки че правителствата на ЕС се отказаха от намаление на акцизите за горивата – субсидия, платена по същество от данъкоплатците. Тези мерки намалиха цените за потребителите в краткосрочен план, но не успяха структурно да ограничат зависимостта от петрола и да предпазят икономиката от бъдещи ценови шокове, твърди T&E.

Кризата с горивата през 2022 г. е коствала на европейските шофьори допълнителни 55 млрд. долара. Източник: T&E

7,7-те милиона електрически автомобила в Европа вече са намалили потреблението на петрол в региона със 126 хил. барела на ден. При цените на горивата през 2022 г. европейските шофьори с електрически автомобил биха спестили около 39 млн. евро дневно.

Европейската комисия (ЕК) изчислява, че през 2022 г. общата субсидия за изкопаеми горива се е увеличила до 136 млрд. евро, от които 107 млрд. евро са отишли ​​за потребителите на петрол и газ. Повече от половината са изразходвани като пряк отговор на кризата с цените на енергията. 136 млрд. евро биха могли да заменят 5,4 милиона автомобила с достъпни електрически превозни средства (при средна цена от 25 000 евро), което би намалило зависимостта на ЕС от петрола със 70 000 барела на ден и би спестило на континента 2,5 млрд. долара годишно от внос на петрол.

По-високите цени на световния пазар означават по-голяма печалба за сектора на изкопаемите горива. Петролните и газовите компании от ЕС са реализирали печалба от около 104 млрд. евро през 2022 г., което е с 45% повече в сравнение с тази от 2021 г. През 2022 г. и 2023 г. беше в сила регламентът на ЕС за неочакваните печалби от енергийния сектор, целящ да се възстанови част от разходите. Той вече е отпаднал и ЕС трябва да е готов бързо да го въведе отново в случай на дългосрочно по-високи цени на енергията, съветва T&E.

„Намаляването на количеството петрол и газ, които внасяме, е от полза за всички. То подобрява икономическата сигурност, намалява геополитическите ефекти и намалява въздействието върху климата. Отмяната на политиките и мерките за постигане на климатичните цели, като например постепенното премахване на автомобилите с изкопаеми горива до 2035 г. или забавянето на прилагането на цената на въглеродните емисии на ЕС за отопление и горива, само ще ни направи по-малко сигурни“, заключава Антъни Фрогат.