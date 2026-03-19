България е сред свободните страни с най-рязко влошаване на оценката за свободата

България е сред определените като свободни държави, в които оценката за свободата се влошава най-силно през 2025 г., според редовния годишен доклад на Freedom Hause.

Оценката на България е 74 точки от 100 възможни, като тя отчита 3 точки понижение в рамките на година и е на 76-о място в класацията. Оценката отчита последиците от поредицата парламентарни избори, помрачени от купуване на гласове и измами. В края на 2025 г. коалиционното правителство подаде оставка след масови протести срещу корупцията.

Оценката на България за политическа свобода е 30 точки от 40 възможни в сравнение с 32 точки година по-рано. Оценката за граждански свободи е 44 от 60 възможни точки при 45 точки година по-рано.

САЩ и Италия са другите класифицирани като свободни страни, в които се отбелязва силен спад на оценката за свобода, посочва се в доклада.

В САЩ законодателната дисфункция и доминацията на изпълнителната власт, нарастващият натиск върху способността на хората да се ангажират със свободно изразяване и действията на новата администрация за подкопаване на антикорупционните гаранции променят оценката на страната. Тя също губи 3 точки по 100-точковата скала на доклада, с което нетно оценката ѝ намалява с 12 точки от 2005 г. насам и изпада до 70-то място в класацията, посочват авторите на документа.

В Италия националното правителство отслаби антикорупционните предпазни мерки, дори когато се появиха съобщения за корупция сред регионалните политици. Това, заедно с усилията на държавата да ограничи работата на неправителствените организации, фокусирани върху миграцията, намалява оценката на страната с 2 точки.

Най-свободни и най-несвободни страни в света

Финландия оглавява класацията на най-свободните държави в света с оценка 100 точки от 100 възможни. На второ място са Нова Зеландия, Норвегия и Швеция, всяка с оценка 99 точки.

Следват Ирландия с 98 точки, Канада, Дания, Люксембург, Нидерландия, Сан Марино, Словения, Уругвай с по 97 точки, Естония, Япония, Португалия, Швейцария с по 96 точки, Белгия, Чили, Чехия, Германия, Исландия с по 95 точки, Австралия, Австрия, Барбадос с по 94 точки, Андора, Маршаловите острови, Тайван, Тувалу с по 93 точки, Кабо Верде, Доминика, Микронезия, Палау, Великобритания с по 92 точки, Коста Рика, Испания, Св. Лусия с по 91 и Кипър, Лихтенщайн, Литва, Сейнт Винсънт и Гренадини, Бахамите с по 90 точки.

На другия полюс са окупираните от Русия територии на Украйна с оценка -1 точка, както и териториите Тибет и Южен Судан с по 0 точки.

От независимите държави Туркменистан и Судан получават по 1 точка, Северна Корея и Еритрея – по 3 точки, Мианмар е с оценка от 4 точки, Таджикистан, Екваториална Гвинея, Централноафриканската република са с по 5 точки, Азербайджан е с 6 точки, Беларус е със 7 точки, Сомалия и Афганистан – с по 8 точки, Саудитска Арабия, Куба и Китай са с по 9 точки, а Йемен, Сирия, Либия и Иран – с по 10 точки.

Повечето държави от Европейския съюз (ЕС) попадат в групата на свободните страни. Изключение е Унгария, която е в групата на частично свободните държави с оценка 65 точки.

Глобалната свобода се влошава за 20-а поредна година

В общо 54 държави, обхванати от класацията, се влошават политическите права и граждански свободи през годината, а в 35 страни се регистрират подобрения, според авторите на доклада. Гвинея-Бисау, Танзания, Буркина Фасо, Мадагаскар и Ел Салвадор са страните с най-голямо влошаване, а Сирия, Шри Ланка, Боливия и Габон отчитат най-големи подобрения.

Свободата на медиите, свободата на личното изразяване и справедливият процес понасят най-тежкото въздействие. Преврати, въоръжени конфликти, атаки срещу демократични институции от избрани лидери и засилени репресии от страна на авторитарни режими са основните двигатели на влошаването.

От 2005 г. насам групата страни със статут на частично свободни се свива значително – 19 държави от тази група са изпаднали в групата на несвободните страни, констатират авторите на доклада. Това увеличава редиците на световните автокрации, които са станали по-репресивни на вътрешната и по-агресивни на международната сцена.

Freedom House отбелязва и влошаването на политическите свободи в Грузия, заради което оценката ѝ се намалява с 4 точки. Противниците на управляващата партия „Грузинска мечта“ преживяха физически нападения, тормоз и нови законови ограничения, насочени към възпрепятстване на участието на опозиционните партии и гражданското общество в обществените дела. Оценката на Сърбия се понижава с още 3 точки заради отмъщението на властите на протестиращите чрез задържане на заплатите и употреба на прекомерна сила по време на антиправителствените протести.

В страните с най-лоши резултати продължават въоръжените конфликти и авторитарните репресии, които не само нарушават правата на човека, но и водят до смъртта на хиляди цивилни.

Резултатите за Русия и Китай остават без промяна – съответно, 12 и 9 от 100. Москва и Пекин предприеха допълнителни стъпки за потушаване на несъгласието. Кремъл продължава да води война в Украйна и преследва все по-голям брой хора у дома заради антивоенни изказвания и активизъм. Китайската комунистическа партия упражнява значителен контрол върху политическите права и гражданските свободи на хората в Китай и преследва журналисти, потиска малки, но увеличаващи се протести и ограничава международните пътувания.

Демократичните институции като свободни и честни избори, независими законодателни органи и съдилища, както и силни антикорупционни агенции, продължават да ерозират в много страни по света. В демокрациите нелибералните лидери разчитат на по-нюансирани тактики от лишаването от свобода или забраната на опозицията. Все по-голям брой избрани лидери се стремят да подкопаят други клонове на управлението, като съдебната и законодателната власт, защото те осигуряват критичен контрол върху изпълнителната власт.