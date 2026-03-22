Кой е по-богат – САЩ или еврозоната?

Сравнението на богатството на домакинствата между САЩ и страните от еврозоната представя смесена картина, където Европа изглежда по-богата на хартия, но САЩ имат по-силна позиция по отношение на финансовите активи, показва анализ на UBS, цитиран от Investing.com.

UBS изчислява, че богатството на домакинствата в еврозоната е приблизително 401% от брутния вътрешен продукт (БВП) на сравнима база, в сравнение с около 325% в САЩ, което предполага, че Европа е по-богата като цяло, измерено спрямо размера на нейната икономика.

Съставът на това богатство обаче се различава значително. UBS отбелязва, че американските домакинства притежават много повече собствен капитал, около 144% от БВП в сравнение със 76% в еврозоната, което подчертава по-голямата роля на финансовите пазари за увеличаване на богатството и потреблението сред американците.

За разлика от това, европейското богатство е далеч по-силно концентрирано в жилищния сектор. UBS изчислява, че богатството в жилищния сектор е с около 118 процентни пункта от БВП по-високо в еврозоната, отколкото в САЩ, което отразява структурни различия, като например по-високия дял на собствени жилища в Европа и по-малка зависимост от капиталовите пазари.

Това разминаване има ключови икономически последици. Богатството в САЩ е по-ликвидно и тясно свързано с представянето на фондовата борса, което означава, че колебанията в цената на акциите могат бързо да повлияят на потребителските разходи. В еврозоната богатството е по-малко ликвидно и по-чувствително към цените на жилищата и лихвените проценти, което води до по-бавно предаване към потреблението.

UBS заяви, че това разграничение е особено важно в настоящата среда, където геополитическите рискове и пазарната волатилност оформят цените на активите по различен начин. САЩ остават по-силно изложени на колебанията на борсата, докато еврозоната е по-уязвима към промени в оценките, свързани с жилищния пазар, по време на периоди на покачващи се лихвени проценти.

Като цяло, макар че еврозоната може да изглежда по-богата в обобщен вид, UBS подчертава, че САЩ запазват структурно предимство чрез по-дълбоките си капиталови пазари и по-високия дял на финансовото богатство, което продължава да играе по-голяма роля в подкрепа на икономическия растеж.