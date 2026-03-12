Богатите руснаци учредяват фондации, за да спасят наследството на децата си

Богатите руснаци все по-често учредяват частни фондации, за да защитят и предадат на наследниците си своето богатството, възползвайки се от стремежа на Кремъл да върне у дома пари, скрити в чужбина.

Броят на новите фондации в Русия – финансови инструменти, подобни на тръстове, използвани за управление на активи за бенефициенти на пазарни начала – скочи с над 200% миналата година и сега е общо над 600, според московската адвокатска кантора FTL Advisers, цитирана от Bloomberg. Те се увеличават след въведени промени, свързани с поверителността и улесненото им създаване.

Русия отдавна се стреми да насърчи богатите хора и своята диаспора да репатрират активи, като неотдавнашните промени в законите за фондациите подчертават усилията за запазване на частния капитал в страната. Властите облекчиха правилата около учредяването на фондации, тъй като подобни структури на Запад стават все по-трудни за създаване заради санкциите след инвазията в Украйна.

„Това е част от по-широка тенденция“, каза Мария Кукла, партньор в FTL Advisers, която е помогнала за създаването на около 50 частни фондации за богати руснаци. „Правителството иска да върне капитала на богатите у дома, като им предостави правните инструменти за това“, допълва тя.

Броят на частните фондации, учредени в Русия, през последните години. Графика: Bloomberg LP

Усилията в тази посока са поне от 2018 г., когато Русия създаде специални административни райони в Калининградската и Приморската област, където репатрираните активи биха могли да отговарят на условията за данъчни облекчения. Около 674 компании вече са регистрирани там, съобщи наскоро вестник „Известия“, позовавайки се на руското Министерство на икономиката.

След това през 2020 г. правителството предоговори спогодбите за двойно данъчно облагане с държави като Кипър и Малта и по този начин ефективно увеличи разходите за съхранение на активи там.

Руското законодателство за фондациите влезе в сила в началото на 2022 г. През първите две години то беше непопулярно поради сложния и продължителен процес на регистрация, преди през 2024 г. да бъдат направени изменения за облекчаването му. Промените въведоха и опцията за пълна поверителност за учредителите, което доведе до рязко увеличение на новите регистрации.

ASB Consulting Group е помогнала за учредяването на повече от 50 частни фондации. Роман Маргулис, управляващ партньор във фирмата, оценява общите им активи на 300 млрд. рубли (3,8 млрд. долара). Според Кукла от FTL Advisers, средно между 1 и 3 млрд. рубли се прехвърлят в нова фондация. Те обикновено включват дялове в бизнеси, недвижими имоти и ценни книжа, но могат да включват и други активи, като например колекции от произведения на изкуството.

Средната цена за учредяване на фондация в Русия е 1,5 млн. рубли (19 хил. долара), като активи на стойност най-малко 100 млн. рубли (1,3 млн. долара) обикновено се изискват по закон. Повече от 60% от фондациите, създадени миналата година, са регистрирани в Москва и Санкт Петербург, според FTL Advisers.

Разбира се, богатите руски граждани не са се отказали от практиката да създават структури за предаване на наследство в други юрисдикции, като в някои случаи преминават от европейски страни към държави като Обединените арабски емирства (ОАЕ). Руски граждани вероятно са учредили между 40 и 50 фондации в страната от Персийския залив миналата година, според Ян Мразек, управляващ партньор в базираната в Дубай консултантска фирма M/HQ.

На практика руските фондации обикновено се създават, за да държат местни активи, докато за активи, съхранявани в чужбина, се използват отделни споразумения.

„2022 г. показа, че не си струва да слагате всички яйца в една кошница и че диверсификацията е необходима“, каза Кукла, имайки предвид началото на инвазията в Украйна и последвалите санкции.

Фондациите обикновено се създават, за да улеснят прехвърлянето на богатство към следващото поколение, като същевременно позволяват на основателя да запази контрол през целия си живот, ако желае. Според FTL Advisers много бизнесмени ги разглеждат като семеен „тестов полигон“: те внасят активи, назначават децата или членовете на семейството си в управителните органи и след това наблюдават, за да видят как се справят.

Друга мотивация може да бъде поверителността: фондациите позволяват на действителните собственици на бизнеса да останат анонимни, тъй като не са длъжни публично да разкриват такава информация.

„Като защитен механизъм това е добре по отношение на прикриването на регистъра на акционерите“, отбелязва Ксения Павлова, партньор в базираната в Дубай консултантска и данъчна фирма Phoenix Partners.

Частните фондации също могат да помогнат за защита на активите от кредиторите. Например, организацията е отговорна за дълговете на основателя си само три години след датата на създаване, което намалява риска активите ѝ да бъдат включени в прилежащите активи при фалит след изтичане на този период.

Има и данъчни облекчения: плащанията към бенефициентите не подлежат на облагане с данък върху доходите на физическите лица, нито пък прехвърлянето на имущество от фондация, при условие че бенефициентът е руски жител и член на семейството на основател, докато основателят е жив.

Фондациите обаче със сигурност не предлагат универсално решение за защита на фона на нарастващата вълна от конфискации на активи в Русия, включително на хора, които се приемат за неприятелски настроени към властта. Все още има и известна правна несигурност: тъй като повечето фондации се появиха едва миналата година, не е ясно как съдилищата ще тълкуват правилото за изключване на активите от тези, включени при обявяването на евентуален фалит след изтичането на въпросния тригодишен период.

Роман Маргулис посочва също, че много от клиентите му все още не създават нови структури, чакайки „правилата на играта да станат по-ясни“.