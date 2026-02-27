Песимизъм обхваща руснаците и те спряха да харчат

Индексът на потребителските настроения, измерван от Руската централна банка, през февруари достина 98 пункта, падайки за първи път от декември 2022 година под границата от 100 пункта, която разделя песимистичните от оптимистичните нагласи. Спрямо януари има спад от 3 пункта.

Като цяло руснаците са по-скептични спрямо състоянието си в момента, но оптимисти по отношение на бъдещите периоди. Сега данните показват, че и в това отношение песимизмът започва да пробива и стойността на показателя е 104 пункта след 107 през януари. През цялата 2025 година стойността се колебаеше между 105 и 111 пункта, пише руското опозиционно издание The Moscow Times.

Проучването на банката показва още, че руснаците усещат болезнено повишаването на цените - според 54% стоките поскъпват много силно, а за 33% - умерено силно. При 51% животът поскъпва по-бързо от преди.

44% от руснаците отбелязват, че приемливата инфлация е под 2% годишно, но само 3% очакват тя да е такава в следващите три години. 23% смятат, че ръстът на цените ще е с над 10%, а 25% не могат да отговорят в какви рамки ще се движи инфлацията за следващите три години.

При тези негативни настроения руснаците са започнали да спестяват повече и да потреблението се свива.

Влошаване на оценките за икономическите и политическите перспективи фиксира и проучване на Центъра "Левада". В него делът на хората, които очакват подобряване на икономическата ситуация намалява с една четвърт само за 10 месеца - от 62% на 47%. Тези, които чакат влошаване, се увеличават от 21% до 34% през януари.

Според проучването на "Левада" 53% от руснаците смятат, че сегашното правителство може да се справи с влошаването на ситуацията, но спрямо март 2025 година има 15 пункта. На обратния полюс са 38% от руснаците като ръстът е от 13 пункта спрямо миналия март.