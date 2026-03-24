Растежът в еврозоната почти застива на фона на войната в Близкия изток

Растежът в частния сектор на еврозоната е отбелязал рязко забавяне през март, тъй като войната в Близкия изток е довела разходите за суровини до най-високото им ниво от повече от три години и продължава да предизвика най-сериозните прекъсвания във веригите за доставки от средата на 2022 г. насам. Това сочи проучване, цитирано от Ройтерс.

Предварителният индекс на мениджърите по поръчките (PMI) на S&P Global за еврозоната е спаднал до 50,5 пункта през март от 51,9 пункта през февруари, отбелязвайки 10-месечно дъно. Резултатът не оправда очакванията в анкета на Ройтерс сред икономисти за по-умерен спад до 51 пункта.

Все пак показателят се задържа над прага от 50 пункта, разделящ растежа от свиването, в продължение на 15 поредни месеца.

Растежът е забавил ход, тъй като новите поръчки - ключов показател за търсенето - са спаднали за първи път от осем месеца насам, подтикнати от слабостта в сектора на услугите. Поръчките в производството са продължили да нарастват, въпреки че показателят за производството в сектора е спаднал до 51,7 пункта от 51,9 пункта през предходния месец.

„Тези данни бият тревога за стагфлация, тъй като войната в Близкия изток води до рязко покачване на цените, като същевременно задушава растежа“, коментира Крис Уилямсън, главен икономист в S&P Global Market Intelligence.

Общите разходи за суровини са скочили с най-бързия темп от февруари 2023 г. насам и както производството, така и услугите са се сблъскали с по-бърза инфлация. Ускорението е по-силно изразено в производството, тъй като цените на енергоносителите скочиха, а веригите за доставки бяха затруднени поради конфликта.

Сроковете за доставка в производствения сектор са се удължили значително, сочат още данните.

Производството в Германия е продължило да нараства, подпомогнато от най-бързото разширяване на активността в преработвателния сектор за повече от четири години, но във Франция отново е отбелязало спад. В останалата част от еврозоната е отбелязан само лек ръст на активността – най-слабият за последните 27 месеца.

Заетостта е спаднала за трети пореден месец, като съкращенията на работни места са били съсредоточени в производството, където броят на персонала е намалявал всеки месец от юни 2023 г. Заетостта в сектора на услугите е отбелязала незначителен ръст, но в най-малка степен от септември.

Бизнес доверието се е сринало до най-ниското си ниво за почти една година, като месечният спад е най-резкият от руската инвазия в Украйна в началото на 2022 г. Фирмите са останали оптимистично настроени относно производството през следващата година, но настроенията са под средната стойност за периода.

Данните от проучването сочат, че растежът на брутния вътрешен продукт (БВП) в еврозоната се е забавил до тримесечен темп от малко под 0,1% през март, като индикаторите за бъдещото развитие сочат повишен риск от спад през следващите месеци.