Китайската икономика набира скорост въпреки конфликта в Близкия изток

Икономическият растеж на Китай се е ускорил с по-силен от очаквания темп през първото тримесечие на годината. Това показва, че засега войната в Иран има ограничено отражение върху страната, предава Bloomberg.

Подкрепен от силно производство и износ, брутният вътрешен продукт (БВП) e нараснал с 5% на годишна база през първите три месеца на годината. Това е най-бързият темп от три тримесечия насам, съобщи в четвъртък Националното статистическо бюро.

Данните обаче показват разминаване между различните части на икономиката. Промишленото производство през март се е увеличило с 5,7% на годишна база или осезаемо повече от очакваното. В същото време продажбите на дребно разочароват с ръст от 1,7% след увеличение от 2,8% през първите два месеца на годината.

Войната на САЩ и Израел в Иран, която вече е в седмата си седмица, засега не е застрашила икономическия импулс, натрупан в началото на 2026 г. Това се дължи отчасти на усилията на Китай през последните години да укрепи енергийната си сигурност и да изолира икономиката си от глобални сътресения. Годините на дефлационен натиск също са ограничили непосредствения ефект върху потребителските цени от по-високите цени на петрола, причинени от конфликта в Близкия изток.

Въпреки че са налице скромни признаци за подобряване на вътрешното търсене, последните официални данни вероятно ще намалят спешността от нови стимули. Това важи особено силно, след като Пекин прие по-гъвкав подход към растежа и понижи целта за БВП до диапазон от 4,5% до 5% - най-ниското ниво от 1991 г.

Бързият растеж в технологичните сектори е продължил да стимулира промишленото производство и износа, който скача с 15% на годишна база през първото тримесечие. Производството на високотехнологична продукция е нараснало с 12,5% - значително над общия ръст в производството от 6,4%. Производството на индустриални роботи се е увеличило с 33%, а на чипове - с 24%.

В същото време потребителските разходи и частните инвестиции продължават да отслабват, което прави икономиката все по-небалансирана. Безработицата в градовете неочаквано се увеличава през март до 5,4%, отбелязвайки най-високото си ниво за последната година.

Инвестициите в дълготрайни активи са се повишили с 1,7% през първите три месеца на годината, малко под ръста от 1,8% в началото на годината. Инвестициите в имоти са се свили с 11,2%.

Голям спад при продажбите на дребно се наблюдава при автомобили, мебели и домакински уреди, които през март намаляват съответно с 12%, 9% и 5%. Това отразява отслабващия ефект от държавните субсидии за подмяна на стари автомобили и уреди, като програмата за автомобили беше ограничена тази година.

В края на април Политбюро на Комунистическата партия ще проведе заседание, което вероятно ще даде насоки за бъдещата икономическа политика. Някои икономисти очакват по-скоро целенасочени мерки, отколкото мащабни стимули.

Според икономисти от Bloomberg Китайската централна банка може да облекчи паричната си политика през това тримесечие, като намали задължителните резерви на банките.