Износният двигател на Китай забуксува в първия месец на войната в Иран

Ръстът на китайския износ се е забавил рязко през март, а вносът е нараснал поради съчетаването на сезонни фактори с последиците от войната в Иран върху глобалните доставки на енергоносители, пише Bloomberg.

Износът е нараснал само с 2,5% спрямо година по-рано, показват данни на Генералната митническа администрация. Той не отговори на прогнозите след ръста от почти 40% през февруари. Сезонни изкривявания, свързани с Китайската нова година, и статистическият ефект на високата база миналата година вероятно са задълбочили забавянето.

Тъй като покупките на рафинирани петролни продукти и други суровини нараснаха през март, вносът се е повишил с почти 28%, най-бързия темп от края на 2021 г., а търговският излишък е достигнал 51 млрд. долара.

Данните отразяват лудия месец за световните пазари и икономики, след като САЩ и Израел атакуваха Иран, а Техеран отговори на удара, като предизвика сътресения в Близкия изток и извън него.

Ръстът на износа на Китай е отслабнал през март, вносът е нараснал, след каато войната в Иран доведе до покачване на цените на петрола. Графика: Bloomberg LP

Практическото затваряне на Ормузкия проток от Иран повиши разходите за различни суровини, като прекъсна един от основните транзитни коридори за енергийни потоци, през който преминава около една пета от световния обем на петрол и втечнен природен газ. Много китайски заводи отбелязаха спад в печалбите си.

Заради по-късната от обикновено Китайска нова година през 2026 г. много заводски работници вероятно са се върнали на работа едва в началото на март. Това е намалило броя на работните дни в месеца и е добавило дни през февруари спрямо 2025 г.

Друга спънка е дошла от високата база за сравнение, създадена от изключително силния растеж на износа през март 2025 г., когато компаниите побързаха да изпреварят митата на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Анализатори очакваха търговията да се забави след силните първи два месеца на годината. Но забавянето не променя виждането, че първото тримесечие е било относително силно за икономиката, като износът е нараснал с 15%, а вносът се е увеличил с 23 на сто спрямо година по-рано.

Доставките за чужбина са се забавили във всички региони с изключение на Тайван и Хонконг. Износът за САЩ се е сринал с над 26%, като е възобновил спада си след края на поредица от двуцифрови понижения през февруари.

Бумът на инвестициите в света в изкуствен интелект, който тече от месеци, е смекчил удара от петролната криза. Той доведе до силен ръст на цените на чиповете за памет и до бурен растеж на износа от азиатски страни като Южна Корея и Тайван.

В Китай стойността на износа на интегрални схеми е нараснала със 78% през първите три месеца на 2026 г. спрямо година по-рано. Високотехнологичните продукти са отбелязали ръст от почти 30% през същия период.

Китайският износ е бил подкрепен и от решението на Върховния съд на САЩ в края на февруари за отмяна на митата на Тръмп, които той наложи, използвайки извънредните си правомощия. Това доведе до спад на митата за Китай, които в един момент на миналата година достигнаха 145%.

Тези противоречиви фактори затрудняват прогнозирането на точната степен на разширяване на китайската търговия. Прогнозите на икономистите за износа през март варираха от свиване с 10% до ръст от 24%. Стандартното отклонение в оценките беше на най-високото си ниво от април 2020 г., когато икономиката беше под натиска на първата Covid вълна.

Вносът на петрол и природен газ е намалял, след като кризата с доставките в Персийския залив започна да засяга доставките. Покупките на рафинирани продукти са се увеличили, въпреки че стойността им е само малка част от общия обем на суровия петрол.

Вероятно в резултат на по-високите цени вносът на текстилни прежди и платове, както и на мед са отбелязали двуцифрен ръст. Вносът на интегрални схеми също се е увеличил значително, стимулиран от бума в областта на изкуствения интелект.

Последиците от войната в Иран за перспективите пред износа на Китай остават несигурни.

Конфликтът може да доведе до по-високо търсене в света на китайски зелени продукти като слънчеви панели поне в краткосрочен план.

Продажбите в чужбина на китайски електромобили и хибридни коли се удвои през март до нов рекорд. Китайските автомобилни компании изместиха японските в Австралия за първи път и удвоиха пазарния си дял във Великобритания.

Но, от друга страна, по-високите цени на петрола вероятно ще предизвикат затягане на паричната политика в някои икономики и в същото време ще засегнат разходите на потребителите по света, което е отрицателна последица за китайските заводи.