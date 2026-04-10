Китай излезе от заводската дефлация за първи път от над три години

Китай излезе от заводската дефлация след повече от три години, тъй като цените на енергоносителите нараснаха, когато войната в Иран наруши световните доставки на петрол, пише Bloomberg.

Производствените цени са се повишили с 0,5% през март спрямо година по-рано, след като спаднаха с 0,9 на сто предходния месец, сочат данни, публикувани в петък от Националното статистическо бюро. Средната прогноза на икономисти, участвали в допитване на Bloomberg, беше за ръст от 0,4 на сто.

Но потребителската инфлация се е охладила повече от очакваното до 1% спрямо 1,3% през февруари, тъй като сезонната подкрепа от разходите по празниците отслабна. Индексът на основните цени на потребителските стоки, който изключва волатилни категории като храни и енергия, е отбелязал спад до 1,1%.

Пазарната реакция беше вяла, вероятно защото инвеститорите вече са включили в цените си възможността производствената инфлация да се върне на положителна територия. Офшорният юан се търгува почти без промяна на ниво от около 6,83 за долар, а доходността по 10-годишните държавни ценни книжа остава непроменена на равнище от 1,81%.

Производствените цени в Китай нарастват за първи път от 2022 г. Графика: Bloomberg LP

Китай се намира в дефлационна спирала от края на 2022 г., когато прекомерното производство и вялото вътрешно търсене доведоха до ожесточени ценови войни, които подкопаха печалбите и забавиха ръста на заплатите. Но с нарастването на цените на енергоносителите, след като САЩ и Израел атакуваха Иран, а Техеран отвърна на удара, заводските цени в Китай нараснаха над нулата по-бързо от очакванията в началото на годината. Това вероятно слага край на рекордната поредица от месеци с дефлация в по-широката икономика.

Въпреки че Китай е по-предпазен от перолни сътресения след години на инвестиции във възобновяеми енергийни източници и усилия за подсигуряване на стабилни доставки, нарушаването на световните потоци на енергоносители от конфликта в Близкия изток все пак повишава разходите на производителите. Китай вече повиши цените на бензина три пъти с около една четвърт от началото на войната на 28 февруари.

Официалното излизане от дефлацията ще бъде добре дошла новина за държавните ръководители в Пекин, които обещаха да „върнат общите ценови нива на положителна територия“ тази година. Смекчаването на дефлационния натиск намалява и вероятността от допълнителни стимули.

Икономисти от глобални кредитори като Goldman Sachs Group вече не очакват Китайската народна банка да понижи лихвените си проценти тази година, въпреки че ръководителите имат вариант и да инжектират ликвидни средства в икономиката чрез мерки като намаляване на изискваните резерви.

Но обрат, предизвикан от по-високите цени на суровините, не означава, че икономиката е в по-добро положение.

Еднократно сътресение, което не е съпътствано от намаляване на прекомерните промишлени мощности или увеличаване на разходите на домакинствата, може да доведе до положение, при което заводите плащат сметката. Промишлените производители вече се затрудняват да прехвърлят по-високите разходи на купувачите, а печалбите им се свиват още повече.

В знак за натиска върху печалбите на заводите покупните цени на суровините са нараснали с 0,8% спрямо година по-рано, което е по-бързо покачване от ръста на продажните им цени с 0,5 на сто. Докато цените в добивната индустрия за петрол и газ са се повишили с 5,2%, те са спаднали с 4,5 на сто за рафинериите, което отразява по-бавното прехвърляне на нарасналите разходи към секторите надолу по веригата.

Освен петрола, металите също са допринесли за по-високите разходи на производителите.

Цените на метали като медта и алуминия варираха през последния месец на фона на опасения за ръста на световната икономика. Но те останаха много над нивото им година по-рано благодарение на силните покачвания през последните месеци, дължащи се отчасти на търсенето, свързано с изкуствения интелект.

Произвоствените цени в секторите за добив и топене на цветни метали са нараснали съответно с 36% и 22% през март спрямо година по-рано.

Китайските потребители също усещат затрудненията, като транспортните и комуникационните им разходи са се повишили с 0,9% спрямо година по-рано, най-бързия темп на нарастване от януари 2023 г. Разходите за енергия, необходима за задвижване на автомобили, са се увеличили с 3,4 на сто през март спрямо спад от 9% предходния месец.

Но продължаващият спад на цените на потребителските стоки показва, че по-широките разходи на домакинствата остават слаби.

Инфлацията при храните е останала вяла от едва 0,3%, отчасти заради трайния спад на цената на свинското месо. Слабото вътрешно търсене може да затрудни прехвърлянето на по-високите заводски цени на потребителите.