Защо покупките на злато от Китай няма да спрат?

През март централната банка на Китай удължи серията си от покупки на злато до 17 последователни месеца. Институцията добави 160 000 тройунции злато към запасите си, с което общите резерви на страната достигат 74,38 млн. тройунции, пише Investing.com.

Стойността на тези резерви в долари се понижава до 342,76 млрд. долара от 387,59 млрд. долара месец по-рано, според данни на Китайската народна банка.

Цената на златото спадна с 16% през март и инвеститорите са загрижени, че продажбите от централните банки са ключов двигател на понижението.

Освен това, при продължителен конфликт в Близкия изток, много участници на пазара се опасяват, че централните банки биха могли да се сблъскат с токсична комбинация от рязък ръст на инфлацията, свиване на растежа и обезценяване на валутите. Това може да ги принуди да намаляват златните си резерви, за да се справят с натиска.

Въпреки че се регистрират продажби от страна на централни банки, стратегът на UBS Джони Тевес смята, че „е много малко вероятно да има структурна промяна в тенденцията от страна на институционалния сектор“.

Той очаква международният институционален сектор да закупи между 800 и 850 тона злато тази година, което е само скромно понижение спрямо приблизително 860-те тона, които са закупени от институции през 2025 г. Структурен обрат не се очаква.

„През последните 15 години, в които официалният сектор е натрупвал златни резерви, не е необичайно някои централни банки от време на време да показват продажби през даден месец и има няколко причини за това“, казва Тевес в скорошна бележка.

Централните банки, обяснява той, са склонни да натрупват злато при стабилни условия, а не при волатилни, като предпочитат да купуват при спадове, вместо да гонят падащ пазар.

Този контекст прави непрекъснатата серия от покупки на Китай още по-поразителна. Златото в страната продължава да се търгува с премия спрямо международните бенчмаркове през целия период. Това сигнализира, че вътрешното търсене е стабилно, дори когато глобалните настроения са колебливи.

Тевес предупреждава, че златото може да се сблъска с по-нататъшна консолидация и колебливи ценови движения в близко бъдеще, тъй като пазарите непрекъснато преоценяват геополитическите рискове. Спадовете той вижда като възможности за покупка.

Стратегът очаква златото да достигне средна цена от 5000 долара тази година и запазва прогнозата си за цена от 5600 долара към края на годината. Според него нарастващите опасения относно растежа и инфлацията продължават да тласкат диверсификацията към благородния метал.