Куба приема 176 мерки за либерализиране на икономиката, за да умилостиви Тръмп

Централният комитет на кубинската Комунистическа партия е одобрил пакет от 176 мерки за пазарна либерализация в 23 сектора от икономиката.

Пакетът се приема като опит за отговор на правителството на Куба на американските санкции и в подкрепа на затруднената икономика, пише Ройтерс.

Предстои мерките да бъдат гласувани и от парламента на карибската страна, според информация, публикувана в държавния вестник Granma.

Икономическите реформи са получили благословията на Раул Кастро, 95-годишния революционен лидер, който все още държи символично влияние над Куба, посочва Bloomberg. През май американското министерство на правосъдието публикува обвинителен акт срещу Кастро по обвинения в убийство, произтичащи от свалянето на два граждански самолета през 1996 г.

Президентът на Куба Мигел Диаз-Канел обяви реформите в края на миналата седмица. Промените са в сектори като енергетиката, селското стопанство и чуждестранната търговия.

Не е ясно дали пакетът ще удовлетвори президента на САЩ Доналд Тръмп, който наложи петролна блокада на Куба и агресивно разширява американските санкции в опит да сложи край на продължилото почти седем десетилетия комунистическо управление там, пише Bloomberg.

Мерките предвиждат въвеждане на единни правила за държавните и частните предприятия, както и за чуждестранни и местни инвеститори. Разрешава се също така на частния сектор да участва в повече икономически области.

Властите планират да премахнат повечето от мерките за контрол на цените, за които признават, че са изкривили икономиката и не са постигнали целта си.

Правителството ще започне и преговори за замяна на националния дълг с местни активи. Ще се създаде и „стабилна рамка“, по думите на Комунистическата партия, за насърчаване на инвестициите, технологичния трансфер и даренията от кубинци, които живеят извън страната.

Хавана ще разреши и преките чуждестранни инвестиции в частния сектор, като въвежда правила относно собствеността върху имоти, разрешаването на спорове и разпределението на печалбата.

На кубинските земеделски производители се предвижда да се предостави достъп до чуждестранна валута и правото да внасят собствени суровини без държавни посредници. По-голяма автономия е предвидена за държавните предприятия и общините, както и сливане на правителствени институции за премахване на дублиращите се функции.

Предвижда се да отпаднат и данъците и митата върху технологиите за слънчева енергия, както и да се разреши на чуждестранни фирми да доставят панели, батерии и инвертори директно на кубинския пазар.

Относно бюджетния дефицит се предвижда свиването му чрез увеличаване на данъците и съкращаване на ненужните разходи.

В допълнение към отварянето на икономиката на острова, Тръмп и държавният секретар на САЩ Марко Рубио настояват за политически реформи и промяна в политическото ръководство на страната.

Все по-силният натиск на САЩ изостри прекъсванията на електрозахранването в Куба и затруднява общественото здравеопазване и транспортните системи. Организацията на обединените нации (ООН) предупреждава, че страната е изправена пред хуманитарна криза.