САЩ подготвят нови правила за инвестиции в Китай

Очаква се администрацията на Байдън да създаде програма за регулиране на инвестициите в чужбина

Администрацията на американския президент Джо Байдън подготвя нова програма, която може да забрани американските инвестиции в определени сектори в Китай - нова стъпка за опазване на технологичните предимства на САЩ в условията на нарастваща конкуренция между двете най-големи икономики в света.

В доклади, предоставени в петък на законодателите на Капитолийския хълм, министерствата на финансите и на търговията заявяват, че обмислят нова регулаторна система за регулиране на американските инвестиции в напреднали технологии в чужбина, които биха могли да представляват риск за националната сигурност, става ясно от копия на докладите, прегледани от The Wall Street Journal.

В материалите се казва, че администрацията на Байдън може да забрани някои инвестиции, като същевременно може да събира информация за други инвестиции, за да информира за бъдещи стъпки.

Въпреки че в докладите не се посочват конкретни технологични сектори, които администрацията на Байдън смята за рискови, се пояснява, че секторите, които биха могли да развият военните способности на съперници, ще бъдат във фокуса на програмата.

Запознати с работата по новата програма очакват тя да обхване инвестициите на частен и рисков капитал в производството на съвременни полупроводници, квантови изчисления и някои форми на изкуствен интелект. Представителите на САЩ искат да попречат на американските инвеститори да предоставят финансиране и експертен опит на китайски компании, които биха могли да подобрят скоростта и точността на военните решения на Пекин, например.

В доклада на Министерството на финансите се казва, че програмата ще се съсредоточи върху „предотвратяване на използването на американски капитал и експертен опит по начини, които застрашават националната ни сигурност, като същевременно не се налага прекомерна тежест върху американските инвеститори и предприятия".

В докладите също така не се посочва кои държави ще попаднат в обхвата на новите правила, въпреки че запознатите с въпроса казват, че очакват работата на администрацията на Байдън по новите правила на практика да се отнася предимно до американските инвестиции в Китай.

В докладите министерствата на финансите и на търговията заявяват, че очакват да финализират политиката си по въпроса в близко бъдеще. И двете ведомства заявиха, че очакват да потърсят допълнителни ресурси за инвестиционната програма в бюджета на Белия дом, който ще бъде публикуван следващата седмица. Новата програма ще подлежи на обществено обсъждане, а Министерството на финансите ще я управлява в консултация с Министерството на търговията.

Американското правителство отдавна проверява чуждестранните инвестиции в САЩ, като в някои случаи забранява чуждестранните инвестиции в чувствителни области чрез междуведомствена група, наречена Комитет за чуждестранни инвестиции в САЩ (Committee on Foreign Investment in the U.S.).

Правилата за регулиране на инвестициите на САЩ в чужбина обаче ще бъдат нова стъпка, част от по-широките усилия на администрацията на Байдън да възпрепятства способността на Китай да разработва технологии, които според американски служители биха могли да представляват риск за националната сигурност. През миналата година САЩ наложиха нови ограничения върху износа на съвременни полупроводници и оборудване за производство на чипове с цел да забавят военния напредък на Китай.

Също през миналата година група демократи и републиканци настояха за създаването на нови правила, регулиращи американските инвестиции в Китай. Републиканецът Роза ДеЛауро, водещ демократ в Комисията по бюджетните кредити на Камарата на представителите, изиска от администрацията да изготви доклад по темата като част от миналогодишния годишен пакет от разходи.

„Този доклад е добра първа стъпка, за да се гарантира, че инвестициите на САЩ не подхранват възможностите на Китайската комунистическа партия и не създават опасни зависимости", заяви ДеЛауро в изявление. „Той поставя основите на работата, която се надяваме да свършим в дългосрочен план - създава структура за прокарване на интересите на САЩ, която следва да се използва и за справяне с други критични зависимости в допълнение към описаните в доклада“.



Според запознати с плана администрацията на Байдън от месеци работи по изпълнителна заповед за въвеждане на новите инвестиционни правила. Определянето на обхвата на новия потенциален контрол обаче е предизвикателство, тъй като служителите обмислят спецификата на това как американските инвеститори ще спазват новите правила.

В рамките на обсъжданията по темата служителите на Министерството на финансите се стремят заповедта да бъде съобразена с конкретни заплахи за националната сигурност. По време на неотдавнашно публично събитие заместник-министърът на финансите Уоли Адейемо заяви, че САЩ трябва да изработят правилата на инвестиционната програма така, че да се справят с рисковете за националната сигурност, а не да създават несправедливо икономическо предимство.

„Едно от най-важните неща, които можем да направим от моя гледна точка, е да се уверим, че сме очертали ясни граници между това какво е конкуренция и какво е национална сигурност", каза той. „Понякога е трудно да се определят тези граници, но е важно да ги определим“.

Представители на администрацията на Байдън също така се обръщат към близките си съюзници от Групата на седемте развити демокрации (Г-7), за да изградят подкрепа за концепцията за ограничаване на инвестициите в Китай.

Г-7 ще бъде домакин на поредица от срещи на високо равнище през май, когато организацията може да одобри идеята. Служител на Европейския съюз заяви, че разговорите със САЩ за контрола на американските инвестиции в чужбина продължават, въпреки че според него ЕС е далеч зад САЩ в създаването на такава инвестиционна програма.

Sequoia Capital, една от най-големите компании за рисков капитал в света, вече е започнала да проверява новите инвестиции в китайски компании за полупроводници или квантови изчисления, тъй като се подготвя за новите правила на САЩ, съобщава още WSJ.