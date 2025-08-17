Европейските лидери ще обсъдят Украйна, докато Зеленски се готви за среща с Тръмп

Лидерите на Франция, Германия и Великобритания ще се опитат да укрепят позициите на Украйна в неделя, докато президентът Володимир Зеленски се готви да се срещне с Доналд Тръмп във Вашингтон, като американският лидер притиска Киев да приеме споразумение за прекратяване на войната, предава Ройтерс.

Президентът Тръмп настоява Украйна да сключи споразумение след срещата си с Владимир Путин в Аляска в петък, където, според запознати източници, руският президент е предложил да се откаже от малки части от окупираната Украйна в зямана на обширни територии другаде.

Френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц и британският премиер Киър Стармър ще бъдат домакини на виртуална среща на „коалицията на желаещите“, група от съюзници на Киев, от 13 ч. по Гринуич.

Европейските сили искат да помогнат за организирането на тристранна среща между Тръмп, Путин и Зеленски, за да се гарантира, че Украйна ще има място на масата за определяне на бъдещето ѝ.

Те също така искат стабилни гаранции за сигурността на Украйна с участието на САЩ и възможност да увеличат натиска върху Москва, ако е необходимо.

„Те ще изложат подробно какво считат за съществено по отношение на гаранциите за сигурност – какво могат да направят сами, какво е задача на коалицията от доброволци, а също и какво очакват от САЩ“, заяви европейски правителствен служител. „Всъщност те очакват много силен ангажимент“.

Един или повече европейски лидери също може да придружат Зеленски, когато той отлети за Вашингтон в понеделник за срещата си с Тръмп.

Президентът на САЩ заяви в събота, че Украйна трябва да сключи споразумение за прекратяване на войната с Русия, защото „Русия е много голяма сила, а те не са“.

След срещата в Аляска с Путин Тръмп се е обадил на Зеленски и му е казал, че руският лидер е предложил да замрази повечето фронтови линии, ако Киев отстъпи целата промишлена Донецка област, която е една от основните цели на Москва, заяви запознат с въпроса източник.

Зеленски отхвърли искането, уточни източникът. Русия вече контролира една пета от Украйна, включително около три четвърти от Донецка област, в която за първи път навлезе през 2014 г.

Украинският президент заяви, че нежеланието на Русия да прекрати боевете ще затрудни усилията за постигане на траен мир. „Спирането на убийствата е ключов елемент за прекратяване на войната“, каза той в социалната мрежа Х.

ВВС на Украйна съобщи, че Русия е атакувала тази нощ с 60 дрона и една балистична ракета. Те уточниха, че са свалили или блокирали 40 от дроновете.

Последната среща на Зеленски в Овалния кабинет през февруари се разви катастрофално, като Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс публично критикуваха украинския лидер.

Според Мерц този път Зеленски едва ли ще се изправи пред толкова големи затруднения и допълни, че украинският президент ще разговаря в неделя с европейски лидери, които ще му помогнат да се подготви за срещата.

„Ще му дадем няколко добри съвета“, каза той пред германската телевизия n-tv.

Мерц коментира пред ZDF, че макар да е важно Европа да остане единна, САЩ засега ще продължат да играят решаващата роля във войната.

„Американският президент има властта както военно, така и чрез подходящи санкции и мита, за да гарантира, че Русия ще направи повече, отколкото прави в момента“, изтъкна той.

Марк Лайъл Грант, съветник по националната сигурност на Великобритания по време на първия мандат на Тръмп, заяви, че срещата на върха е ясна победа за Путин, тъй като Тръмп се отказа от предишното си искане за незабавно прекратяване на огъня.

Но той оценява като положителен факта, че изглежда има известна готовност от страна на САЩ да се ангажират с предоставянето на някои гаранции за сигурността на Украйна.

„Това е много важно, защото освен въпросите за размяната на територии, които са много сложни, най-важният дългосрочен въпрос са гаранциите за сигурността на останалата част от Украйна, така че Путин да не прави това, което обикновено прави, а именно да има време да се превъоръжи и да се върне отново на по-късен етап“, коментира Грант пред Ройтерс.