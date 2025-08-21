Европейците изучават Тръмп и се научиха да говорят неговия език

Преди шест месеца американският президент Доналд Тръмп заяви, че Европейският съюз е създаден, за да прецака САЩ. В понеделник той обсипа с похвали европейските лидери по време на срещата им за войната в Украйна.

Промяната в тона е резултат от големите и болезнени отстъпки, които Европа направи по отношение на търговията и военните разходи, пише Wall Street Journal в материал. Това е и резултат от внимателно проучване, казват европейски представители.

Европейските членове на Организацията на Северноатлантическия договор увеличиха военните си разходи повече от два пъти – по настояване на Тръмп. ЕС също така прие едностранчива търговска сделка, която наложи 15% мита върху вноса им в САЩ.

Но европейските лидери твърдят, че тайната за привличане на вниманието и възхищението на Тръмп е да се научат да говорят неговия език.

На срещата в Белия дом тази седмица усещането за разногласия беше краткотрайно: Когато френският и германският лидер притиснаха Тръмп за прекратяване на огъня от вида, който самият той наскоро беше отхвърлил, разговорът все пак остана сърдечен.

Европейците обаче остават загрижени за това накъде ще поемат трансатлантическите отношения по-нататък, опасявайки се, че настоящата подкрепа на Тръмп може да се окаже мимолетна. Но засега те виждат плодовете на положеното си старание и се стремят да се възползват от резултатите, пише WSJ.

Ето някои от уроците, които Европа е научила от изучаването на начина, по който Тръмп действа, според хора, участвали в диалога:

Казвайте „благодаря“

През февруари в Овалния кабинет Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс критикуваха украинския президент Володимир Зеленски за това, че уж не е изразил благодарност за подкрепата на САЩ. Тръмп претендира за заслуги за много постижения и иска те да бъдат признати от другите, казват участниците в диалога. В понеделник той няколко пъти заяви, че е спрял шест войни. Европейските лидери благодариха на Тръмп около 30 пъти за усилията му по време на публичната им среща. Тръмп им благодари поне десетина пъти.

Говорете с Тръмп

Откакто Тръмп спечели втория си мандат, европейските лидери и техните екипи се стремят да изградят и поддържат контакт с Белия дом – и по-специално със самия Тръмп. Европейците работят усилено, за да се координират помежду си, така че той да чува едно послание от много гласове. Целта им е да обградят Тръмп с европейския наратив, най-вече като наблягат на позицията си, че Русия е агресорът във войната в Украйна. Сега не само европейците се обаждат на Тръмп, той също им се обажда. Германският канцлер Фридрих Мерц и генералният секретар на НАТО Марк Рюте са редовни в списъка с обаждания на Тръмп, казват официални лица, цитирани от WSJ.

Използвайте речника на Тръмп

Американският президент обича митата и мрази санкциите, така че европейските лидери вече говорят повече за използването на мита като средство да накажат Русия. Урсула фон дер Лайен, председателят на Европейската комисия, заяви на пресконференция със Зеленски в неделя, че е важно да не се увличаме в семантика.

„Независимо дали го наричаме прекратяване на огъня или мирно споразумение, спрете убийствата“, каза тя. Думите имат значение за Тръмп, казват официални лица.

Говорете с терминологията на недвижимите имоти

Бизнес кариерата на Тръмп е съсредоточена върху недвижимите имоти и това все още е отправна точка за него. В Белия дом в понеделник Зеленски показа на Тръмп карта на Украйна, за да обясни ситуацията, докато европейските лидери сравниха териториалните претенции на руския президент Владимир Путин с това да бъде предаден щатът Флорида – където е базиран Тръмп извън Вашингтон, според официални лица

Бъдете приятелски настроени

Тръмп смесва работата със семейните и приятелски отношения. Лидерите, които влизат в близкия му кръг и постигат разбирателство с него, имат по-голям шанс да бъдат чути. Финландският президент Александър Стуб е прекарал часове в игра на голф с Тръмп. Пламенният социален консерватизъм на италианския премиер Джорджия Мелони отдавна е намерил отклик у американския лидер и неговите близки помощници. Джей Ди Ванс наскоро прекара уикенд с външния министър на Великобритания Дейвид Лами и семейството му в неговата провинциално жилище. За Европа това качествено прекарано време се оказва безценно, казват официални лица пред WSJ.