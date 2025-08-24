IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Китай поздрави Украйна за Деня на независимостта, в Русия не виждат повод за празник

Украйна не е жертва, а боец, не проси, а предлага алианси и опита, който натрупа, отбеляза украинският президент

12:41 | 24.08.25 г. 5
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Украйна получи поздравления от редица световни лидери за Деня на независимостта, сред които от китайския президент Си  Дзинпин, американския Доналд Тръмп, турския Реджеп Тайип Ердоган, европейските съюзници на Киев, председателя на Европейската Комисия Урсула фон дер Лайен, председателя на Европейския съвет Антониу Коща, папа Лъв ХІV, крал Чарлз ІІІ и други. Повечето изразяват своята подкрепа за страната и надежда за край на войната.

В своя профил в социалната мрежа Х украинският президент Володимир Зеленски публикува част от писмата и поздравленията, които получава. "Китай и Украйна се радват на традиционно приятелство", пише Си, отбелязвайки добрите отношения между двете страни след обявяването на независимостта през 1991 година. В своето писмо китайският президент обаче не отбелязва войната, която води в момента Киев за своята независимост.

"Украинците имат нерушим дух, а смелостта на вашата държава е вдъхновение за мнозина", написа Доналд Тръмп на своя украински колега. Той посочва още, че време да бъде сложен край на безмислените убийства, както и че САЩ подкрепят мирни преговори, които да доведат до устойчив мир и да запазят суверенитета и независимостта на Украйна.

Руското посолство в Италия обаче посочва, че Украйна няма какво да празнува. Мисията сподели в Х видео с архивни кадри, когато украинските власти обявиха независимостта, развявайки украинския флаг през август 1991 година и днес - от Майдана ("Площада на независимостта" в Киев). В него руските дипломати заявяват, че Киев се е продал на Запада и Украйна не е независима държава, опитвайки се да стане член на ЕС и НАТО.

В своето приветствие за Деня на независимостта украинският  президент Володимир Зеленски отбеляза, че не е спечелила, но и не губи войната за своята независимост, която води вече 12 години. "Доказахме, че украинците съществуват и те ще останат на тази земя, на този площад", заяви той от Майдана.

Светът ни уважава и се отнася с Украйна като с равна, заяви още президентът . "Украйна не е жертва, а борец, не проси, а предлага - алианси и партньорства, най-добрата армия в Европа, напреднали военни технологии, опит", посочи Зеленски.

В украинската столица пристигна канадския премиер Марк Карни. Канада е една от страните, които е готова да изпрати войници като част от миротворчески контингент след края на бойните действия в страната.

Последна актуализация: 12:45 | 24.08.25 г.
войната в Украйна Володимир Зеленски
Алехандро
преди 1 час
Руски нашественици се предават в плен в Покровско направление.
отговор
Алехандро
преди 1 час
Bloomberg: Русия може да бъде лишена от радиочестоти за гражданската авиация заради заглушаване на GPS над Балтийско море.
отговор
Алехандро
преди 1 час
Руската Новошахтинска рафинерия в Ростовска област продължава да гори 4-ти ден след атаката на ВСУ. Красиво е! Водата в 35 000 град е спряна, за да могат да гасят!!! Аналогова история!
отговор
Алехандро
преди 1 час
И днес удар по жизненоважния газопреработвателен комплекс в пристанището Уст-Луга на Балтийско море: daniivanov.blogspot.com/2025/08/blog-post_708.html?fbclid=IwY2xjawMX2Q9leHRuA2FlbQIxMABicmlkETBpOTV6eFRCWjNpcm9UNWlzAR7mcorXxpWjri6ctnxcg68fbvM2TQ6r93fnMG3BBTgF1dUJal45JFrQ8qGM_Q_aem_6hn0lmd8k4z2TriVPi14NQКрасота!!!
отговор
Алехандро
преди 1 час
Новината от днес е на WSJ, който твърди, че САЩ са одобрили продажбата за Украйна на 3350 ракети ERAM (Extended Range Attack Munition)!Тази ракета въздух-земя е с радиус на действие до 490 км (241-490)!Срок на доставка до 6 седмици
отговор
