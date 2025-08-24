Китай поздрави Украйна за Деня на независимостта, в Русия не виждат повод за празник

Украйна получи поздравления от редица световни лидери за Деня на независимостта, сред които от китайския президент Си Дзинпин, американския Доналд Тръмп, турския Реджеп Тайип Ердоган, европейските съюзници на Киев, председателя на Европейската Комисия Урсула фон дер Лайен, председателя на Европейския съвет Антониу Коща, папа Лъв ХІV, крал Чарлз ІІІ и други. Повечето изразяват своята подкрепа за страната и надежда за край на войната.

В своя профил в социалната мрежа Х украинският президент Володимир Зеленски публикува част от писмата и поздравленията, които получава. "Китай и Украйна се радват на традиционно приятелство", пише Си, отбелязвайки добрите отношения между двете страни след обявяването на независимостта през 1991 година. В своето писмо китайският президент обаче не отбелязва войната, която води в момента Киев за своята независимост.

"Украинците имат нерушим дух, а смелостта на вашата държава е вдъхновение за мнозина", написа Доналд Тръмп на своя украински колега. Той посочва още, че време да бъде сложен край на безмислените убийства, както и че САЩ подкрепят мирни преговори, които да доведат до устойчив мир и да запазят суверенитета и независимостта на Украйна.

Festa d’Indipendenza dell’Ucraina: non c'è nulla da festeggiare. pic.twitter.com/jUvxKb8EyO — Russian Embassy in Italy (@rusembitaly) August 23, 2025

Руското посолство в Италия обаче посочва, че Украйна няма какво да празнува. Мисията сподели в Х видео с архивни кадри, когато украинските власти обявиха независимостта, развявайки украинския флаг през август 1991 година и днес - от Майдана ("Площада на независимостта" в Киев). В него руските дипломати заявяват, че Киев се е продал на Запада и Украйна не е независима държава, опитвайки се да стане член на ЕС и НАТО.

В своето приветствие за Деня на независимостта украинският президент Володимир Зеленски отбеляза, че не е спечелила, но и не губи войната за своята независимост, която води вече 12 години. "Доказахме, че украинците съществуват и те ще останат на тази земя, на този площад", заяви той от Майдана.

Светът ни уважава и се отнася с Украйна като с равна, заяви още президентът . "Украйна не е жертва, а борец, не проси, а предлага - алианси и партньорства, най-добрата армия в Европа, напреднали военни технологии, опит", посочи Зеленски.

В украинската столица пристигна канадския премиер Марк Карни. Канада е една от страните, които е готова да изпрати войници като част от миротворчески контингент след края на бойните действия в страната.