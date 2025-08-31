Си Дзинпин: ШОС носи по-голяма отговорност за поддържането на регионалния мир

Форумът за сигурност на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) сега носи "по-голяма отговорност" за опазването на регионалния мир и стабилност, както и за насърчаването на развитието и просперитета на своите членки, заяви китайският президент Си Дзинпин пред около 20 световни лидери, които той посрещна тази вечер, предаде Ройтерс.

Текущата среща на върха на ШОС има важната мисия да постигне консенсус между всички страни и да стимулира динамиката в сътрудничеството, заяви Си по време на приветствен банкет, съобщи китайската агенция Синхуа.

Двудневната среща на върха се провежда в северния китайски град Тянцзин.

По-рано днес индийският премиер Нарендра Моди заяви, че Делхи е решен да подобри отношенията с Китай по време на ключова среща с президента Си Дзинпин, като двамата лидери обсъдиха необходимостта от разширяване на търговските и инвестиционните връзки на фона на американските мита.

Моди е в Китай за първи път от седем години, за да присъства на двудневна среща на ШОС заедно с руския президент Владимир Путин и други лидери от Централна, Южна и Югоизточна Азия и Близкия изток, която се приема като знак на солидарност на Глобалния юг.

Срещата се провежда дни след като Вашингтон наложи 50% мита върху индийски стоки в отговор на покупката на руски петрол от Делхи, ход, който според анализатори е подтикнал Моди и Си да се обединят срещу западния натиск.

Моди също така подчерта, че Индия и Китай се стремят към стратегическа автономия и че връзките им не трябва да се разглеждат през призмата на трета страна.

Индийският премиер допълни, че е създадена атмосфера на"мир и стабилност" по спорната граница в Хималаите, където след смъртоносни сблъсъци между войските на двете страни през 2020 г. се наблюдаваше продължително военно противопоставяне, което замрази повечето области на сътрудничество между стратегическите съперници, разполагащи с ядрено оръжие.

