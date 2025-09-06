Тръмп: Няма нищо притеснително в отношенията между САЩ и Индия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „няма от какво да се тревожи“ в отношенията с Индия, дори след като Вашингтон настия за 50% мито върху редица стоки от азиатската страна, за да накажат Ню Делхи за покупките на руска енергия, съобщава Bloomberg.

Американският президент заяви, че винаги ще бъде приятел с индийския премиер Нарендра Моди, но че не „харесва това, което прави в този конкретен момент“.

„Индия и САЩ имат специални отношения. Няма от какво да се тревожите. Просто имаме такива моменти от време на време“, посочва Тръмп.

По-късно Моди отговори, че оценява положителната оценка на Тръмп за връзките между двете страни.

Сравнително позитивните коментари на Тръмп за Индия са направени в момент, когато официалните преговори между Вашингтон и Ню Делхи за търговско споразумение за намаляване на нивото на митата са в застой. Американският президент разкритикува Моди по-рано тази седмица за участието му на среща на върха в Китай заедно с руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин.

„Индия и САЩ имат много позитивно и далновидно всеобхватно и глобално стратегическо партньорство“, написа Моди в публикация в X в отговор на коментарите на Тръмп.

В петък финансовият министър на страната Нирмала Ситхараман заяви междувременно, че страната му ще продължи да купува руски петрол.

„Откъде купуваме нашия петрол, особено скъп артикул във валута, за който плащаме толкова много, най-висока цена, що се отнася до внос, ще трябва да преценим кой вариант ни пасва най-добре“, коментира Ситхараман. „Без съмнение ще купуваме“, допълни още тя.

Администрацията на Тръмп удвои митата за Индия до 50% и сега те са едни от най-високите в света. Държавният глава неведнъж е отправял критики към страната заради покупките ѝ на „черно злато“ от Москва.