Желязков: България е постоянен поддръжник на европейската перспектива пред Черна гора

От обявяването на независимостта на Черна гора България е постоянен поддръжник на европейската перспектива на тази приятелска държава и това ни задължава да интензифицираме нашите двустранни отношения по посока на развитие на икономическите ни връзки, но те са предпоставени от по-добрата свързаност, каза днес в черногорската столица Подгорица премиерът Росен Желязков след подписване на документи между двете държави.

Българският министър-председател от днес е на двудневно посещение в Черна гора.

Премиерът Желязков пожела на Черна гора да стане 28-ият член на ЕС и достойно да замести Обединеното кралство със своя принос в съюза.

Черна гора получи статут на страна кандидатка за членство в ЕС през 2010 г., а преговорите за присъединяване започваха през 2012 година.

За нас най-радостният факт е, че сякаш няма друга държава, с която България да има толкова приятелски отношения и да няма нито един нерешен двустранен въпрос, добави той.

В рамките на форматите, в които участваме като съюзници в НАТО, като страна, която се надяваме да приключи преговорните процеси до края на 2026 г. за членство в ЕС, ние гледаме в една посока както в геополитически, така и в европейски и в регионален аспект. Черна гора покрива всички изисквания на преговорните глави и уверено върви в посоката на собствените си заслуги, каза още той. Ние винаги сме подкрепяли страните в процеса на разширяването, които показват, че принципът за собствените заслуги е работещият принцип – много по-работещ за развитието на обществото от политическите решения. Черна гора в това отношение е за пример и ще се радваме в най-скоро време тя да бъде част от ЕС, защото изповядваме едни и същи ценности, имаме едни и същи разбирания за предизвикателствата и за тяхното решение, допълни премиерът Желязков, цитиран от БТА.

По думите му подобряването на свързанността може да бъде както по линия на предприсъединителните фондове, така и по линия на научените уроци за публично-частните партньорства, за предизвикателствата, които стоят пред Черна гора по този път, така че икономиката да функционира по-добре.

Надявам се това да не е просто политическо посещение, а посещение, от което ще има практическа полза, заяви българският министър-председател. Той каза, че от няколко години, темата за свързаността по въздух е практически най-лесната и същевременно практически най-неосъществената свързаност. Проблемът, според Желязков, се крие в липсата на съществен бизнес интерес и редовни полети, които да покриват разходите на превозвачите. Затова ние ще окуражим компетентните органи на двете страни в търсенето на начини, с които да се постигне по-добро насърчаване през тарифите, разходите и търсенето на форми за подпомагане, посочи Росен Желязков.

Той каза, че най-осъществимите варианти са възможни, когато са заключени в определени пакети - транспорт, туризъм, свързаност и привличане на трети страни, които да бъдат част от тази свързаност. На Балканите може да се осъществят полети на базата на т.нар. свободи във въздухоплаването, които да предизвикат определен интерес. Ще се опитаме да включим в този пакет турски, арменски, грузински превозвачи, а защо не и от Гърция и Румъния, за да се получи един по-сериозен продукт, който да бъде както на сезонния интерес, така и на довеждащи полети за осъществяване на полети на по-далечна дистанция, отбеляза Желязков.

Премиерът посочи още, че в рамките на общия ни пазар трябва да развиваме общия дигитален и енергиен пазар. Между Италия и Черна гора съществува подводен дейта (data) кабел, който все още не се използва. Това е голяма възможност по отношение на свързаността за пренос на данни, отбеляза Желязков. По думите му това е бъдещето на свързаността и на развитието на дигиталната икономика. В тази посока също ще работим сериозно, стои и голямото предизвикателство по изграждането на енергийната инфраструктура и свързаността, за да можем да изграждаме общия енергиен пазар, отбеляза още българският министър-председател.