Управляващите лейбъристи в Норвегия се насочват към преизбиране

Правителството на малцинството на Норвегия начело с Лейбъристката партия е напът да спечели преизбиране с малка преднина, сочат прогнозите на местните телевизии, цитирани от Ройтерс. Парламентарните избори в страната бяха доминирани от опасения заради нарастващите разходи за живот и войните в Украйна и Газа.

Ако официалните резултати потвърдят първоначалните прогнози, 65-годишният премиер Йонас Гар Стьоре ще остане на власт начело на правителство на малцинството, което ще разчита много на по-малките партии за приемането на важни закони като този за бюджета.

За да спечели подкрепата им, той вероятно ще трябва да се справя с трудни обсъждания по въпроси като увеличаване на данъците за богатите, бъдещо проучване на петролни находища и отказ от инвестиции на Норвежкия държавен фонд за 2 трлн. долара от израелски компании.

Прогнозите на телевизиите NRK и TV2 и на ежедневника VG показват, че левият блок на Лейбъристката партия на Стьоре и четири по-малки партии печелят 87 места, повече от необходимите 85 за мнозинство.

Десните партии начело с антиимиграционната популистка партия „Напредък“ и консерваторите на бившия премиер Ерна Солберг, са напът да получат 82 места.

Притеснението на избирателите поради сътресенията в Украйна и агресивната Русия, която споделя граница с Норвегия в Арктика, подкрепи левицата през последните месеци, след като бившият генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг се присъедини към кабинета на Стьоре.

Нито една от десните партии, от които се очаква да спечелят места в парламента, не е потърсила подкрепата на американския президент Доналд Тръмп или на неговото движение за разлика от някои техни колеги в други части на Европа.