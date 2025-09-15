Крайната десница в Германия утрои подкрепата си в родната провинция на Мерц

Крайната десница в Германия утрои подкрепата си на местните избори в промишлената провинция Северен Рейн-Вестфалия, като засили натиска върху правителството на канцлера Фридрих Мерц да съживи растежа и да осъществи реформи, пише Bloomberg.

В най-гъстонаселената провинция в страната антиимигрантската партия „Алтернатива за Германия“ увеличи дела си от гласовете на избирателите с 9,4 процентни пункта до 14,5% и за малко не успя да спечели кметската надпревара в индустриалния град Гелзенкирхен, сочат първоначалните резултати на института Infratest за държавната телевизия WDR, публикувани в неделя.

На първото изборно изпитание за новото правителство християндемократите на Мерц останаха най-голямата сила в провинцията, въпреки че загубиха един пункт до 33,3%. Социалдемократите, които участват в коалиционното правителство и преди време смятаха промишлената провинция за бастион, загубиха 2,2 пункта до 22,1%.

„Гледам с голяма загриженост резултатите на социалдемократите в Северен Рейн-Вестфалия, която е туптящото сърце на нашата демокрация“, коментира Олаф Лес, член на ГСДП и премиер на съседната провинция Долна Саксония, пред телевизия ARD.

Той критикува теми от предизборната кампания като миграцията, които обезпокоиха избирателите и отвлякоха вниманието им от предложения за политики в подкрепа на работещите семейства. „Не изтъкнахме достатъчно, че се борим за центъра“ на обществото, отбеляза Лес.

Мерц, който е роден в Северен Рейн-Вестфалия, обеща „есен на реформи“ след спорове за политики и служители през последните месеци. Програмата на коалицията включва спорни промени в социалната политика и задействане на инфраструктурен фонд за 500 млрд. евро за подкрепа на буксуващата икономика.

Изборите показват как влиянието на „Алтернатива за Германия“ може да се разпространи в индустриалното сърце на Германия, където опасенията за сигурността на работните места нарастват. Резултатът се основава на позицията на партията в бившия комунистически изток, където тя е близо два пъти по-популярна.

„Затвърдихме подкрепата си“, коментира Енджи Сели-Закариас, депутат в Северен Рейн-Вестфалия от „Алтернатива за Германия“.

Провинцията има 18 млн. души население, сравнимо с това на Нидерландия, и там се намират големи промишлени градове като Дуисбург, Дортмунд и Есен. Промишленият пояс на Германия беше дестабилизиран от технологичните промени, затварянето на въглищни мини и нарастващата конкуренция от Китай.

Митата, наложени от американския президент Доналд Тръмп, чиято администрация изрази подкрепа за „Алтернатива за Германия“, засилват проблемите пред най-голямата икономика в Европа.

„Този резултат трябва да ни даде пауза за размисъл и не можем да си позволим да се отпускаме“, коментира Хендрик Вуест, премиер от ХДС на Северен Рейн-Вестфалия.