Всички 20 живи израелски заложници, държани от "Хамас", бяха освободени

Освобождаването на заложниците протече в два етапа

12:09 | 13.10.25 г.
Израелци празнуват преди освобождаването на заложниците от &quot;Хамас&quot;. Снимка: EPA/STRINGER
Израелци празнуват преди освобождаването на заложниците от "Хамас". Снимка: EPA/STRINGER

Всички останали 20 живи израелски заложници, държани от палестинското ислямистко движение "Хамас" в ивицата Газа, бяха освободени и предадени на Червения кръст, съобщи националната радиотелевизионна компания на Израел, цитирана от Франс прес.

Освобождаването на заложниците протече в два етапа. Първо бяха освободени седем заложници, сред които имащият и българско гражданство Матан Ангрест. След това бяха освободени и останалите 13 заложници.

Малко по-рано Ройтерс предаде, че конвой на Международния комитет на Червения кръст чака на втората локация в Газа, където се очаква да бъдат освободени останалите заложници, след като рано тази сутрин "Хамас" освободи седем заложници.

Информацията за предаването на втората група заложници от "Хамас" на Червения кръст бе потвърдена от израелската армия.

Почти в същия момент, в който бе съобщено за освобождаването на втората група заложници, Ройтерс предаде, че автобуси с палестински затворници, които бе предвидено да бъдат освободени в замяна на заложниците, потеглят от израелски затвори.

Франс прес предаде, че американският президент Доналд Тръмп, с чието посредничество бе постигнато спирането на огъня в ивицата Газа и чийто самолет малко по-рано днес кацна в Израел, е пристигнал в израелския парламент (Кнесет).

Израел предприе военната си операция в ивицата Газа, след като на 7 октомври 2023 година бойци на "Хамас" извършиха безпрецедентна атака срещу еврейската държава.

Израел и "Хамас" подписаха миналата седмица споразумение за прекратяване на огъня в Газа и за освобождаване на държаните от палестинското движение израелци, които бяха взети за заложници при нападението на 7 октомври, в замяна на палестинци, които се намират в израелски затвори.

Това е първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа.

/БТА/

Последна актуализация: 12:09 | 13.10.25 г.
