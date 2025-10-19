С поредния шанс за дипломацията Тръмп премахна стимула за Путин да спре войната

След срещата на американския президент Доналд Тръмп с украинския му колега Володимир Зеленски в Белия дом в петък (17 октомври) в Кремъл нямат стимул да прекратят войната, пише Forbes. Изданието обръща внимание, че в Киев са се надявали на подкрепа, ако не с ракетите Tomahawk, то поне с друго оръжие и още системи за ПВО. Липсата на изявления подсказва на руския президент Владимир Путин, че Украйна няма да получи необходимото въоръжение и техника за офанзива и може спокойно да продължи своята война.

Володимир Зеленски каза пред журналисти в САЩ, че са се разбрали с Доналд Тръмп да не коментира публично далекобойни ракети, за да не предизвиква ескалация на конфликта. По време на изявленията в Белия дом Зеленски каза, че Украйна има достатъчно дронове, необходими за далекобойните удари, но ѝ липсват ракети, за да бъдат те достатъчно ефективни.

Според The New York Times Владимир Путин е убеден, че украинската защита ще рухне до няколко месеца и търси начини да печели време.

Този път Путин надхитри Зеленски

"Няма смисъл да се преструваме - този път Путин надхитри Зеленски", коментира и Марк Галеоти в публикация в The Times. Според него неочакваното обаждане на руския президент в Белия дом, докато Зеленски летеше към САЩ, само показва, че руснаците могат да бъдат много ловки на полето на дипломацията. Според Галеоти, който е един от експертите по въпросите, свързани с Русия във Великобритания, Кремъл се е възползвал максимално от настроението на Тръмп по отношение на прекратяването на войната в Газа.

Вероятно и Путин си е взел поука от срещата в Аляска, която според медийни публикации не е протекла спрямо очакванията му, и бил много по-умел в разговора, който този път е бил насочен към много по-близки до американския президент теми, например икономически проекти като идеята за тунел, свъзващ Чукотка и Аляска.

След този разговор Тръмп заговори за излишна ескалация на конфликта и не повтори своето изявление, че Украйна може да си върне всички окупирани територии, нито коментара, че украинският президент идва в САЩ, за да говорят за предстояща украинска офанзива.

След срещата Тръмп призова двете страни "да спрат там, където са", което всъщност се подкрепя от Киев. Според интервю на Михаил Ходорковски в Sky News в момента е много трудно да се анализират стратегиите на Тръмп и Путин и вероятно трябва да се изчака срещата в Будапеща.

Има предели на предложенията, които Зеленски може да приеме

Добас не е Газа и има предели, до които може да достигне украинската страна, пише още Марк Галеоти в своя анализ за The Times. Той посочва, че дори и руски анализатори са категорични, че искането за предаване на земя не е решението на конфликта и условия за дълготраен мир, а прелюдия за нова война.

"Разговорите не помагат", написа в социалните мрежи украинският президент Володимир Зеленски при завръщането си в Украйна. Още по време на своите изявления в Белия дом той посочи, че не вярва, че Русия иска да спре войната, но Доналд Тръмп беше категоричен, че вижда желанието на Путин за това.

"Ние се съгласихме на безусловно прекратяване на огъня, търсихме възможности за мир и не веднъж предлагахме примирие - по въздух, по суша и в морето. Русия непрекъснато бави този процес - манипулира, бави преговорите и тероризира украинците с въздушни удари и увеличаващи се щурмове на фронтовата линия", посочи Зеленски.

Той отбелязва отново, че Украйна "няма да възнагради" Русия за нейните престъпления, което е повторение на категоричната позиция, че няма да приеме предаване на контрола в Донбас.

Според медийни публикации специалният представител на САЩ за Близкия изток е призовавал украинската делегация в Белия дом да се откаже от Донбас, тъй като там населението е предимно рускоезично.