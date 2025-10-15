САЩ имат коз за войната в Украйна, но този път не трябва да разчитат на празни обещания

В последните девет месеца американският президент Доналд Тръмп опита различни тактики в опит да прекрати войната в Украйна, включително и "червен килим" и обещания за сделки от взаимен икономически интерес за руския президент Владимир Путин. Но усилията му дотук не дават резултат и Кремъл го оставя с "празни ръце" дори и след срещата в Аляска, преди която във Вашингтон бяха уверени, че са постигнали пробив, пише в анализ CNN.

Според наблюдатели сега Тръмп опитва нова тактика с ракетите Tomahawk. В отговор Русия също увеличава наративите за ескалация на войната и въвличане на още държави в бойните действия. Според Кремъл ракетните комплекси са сложи и не могат да бъдат управлявани от украинците, тоест ще бъдат командировани американски военни експерти в Украйна. Появиха се заплахи за разполагане на балистични ракети в Куба - припомняне на Карибската криза от 60-те години на миналия век.

CNN посочва в своя анализ, че досега Украйна и Европа са се нагледали на празни обещания и заплахи и от страна на САЩ, и от Русия. Затова и предупреждава, че новите оръжия могат да дадат резултат във войната, но този път Вашингтон трябва да изпълни обещанията си.

Тръмп към Путин: Трябваше да спечелите тази война за седмица

Доналд Тръмп продължава с натиска си към руския си колега Владимир Путин. По време на коментари пред журналисти в Белия дом, излъчени в канала на президентството в YouTube, той отбеляза, че Русия е трябвало да спечели войната в Украйна за седмица, а не да продължава да воюва вече четвърта година.

Тръмп обърна внимание на жертвите - към 1,5 млн. души по негови сметки, на растящите опашки за бензин в Русия и забавящата се икономика, както и че "мисли доброто" на руснаците, но Путин не иска да спре войната.

Относно украинския президент Володимир Зеленски Тръмп посочи, че той иска ракети Tomahawk. "Имаме много ракети Tomahawk. Всички искат тези ракети", заяви още американският президент.

Важно е да обсъждаме чувствителни теми лично, не всичко може да се каже по телефона, каза от своя страна Зеленски в своето вечерно обръщение за 1329-ия ден от пълномащабната война. В края на седмицата той ще пътува до САЩ, където са планирани срещи с Тръмп, сенатори и представители на военни и енергийни компании.

"С президента Тръмп вече обсъдихме определени въпроси и има насоки за решения, които биха могли да помогнат - за Patriot, за Tomahawk, които са много важни, както и за някои други видове оръжия", посочи той.

Руското правителство отвори път на 2 млн. резервисти към бойното поле

Русия не показва признаци, че планира край на войната - правителството представи законопроект, според който президентът ще може да изпрати на бойното поле до 2 млн. резервисти, без да бъде обявено военно положение или мобилизация.

Това са руснаци, които са се записали доброволно като "резервисти" след указа за създаване на мобилизационен резерв през 2015 година, а не хората, които се водят в запас, уточнява руското издание РБК. Те ще могат да бъдат изпращани в чужбина - например Харковска или Сумска област в Украйна, за срок от два месеца.

Според оценки на Института за изучаване на войната това ще даде "евтина" възможност за увеличаване на военните, които да изпрати на бойното поле в Украйна без да бъде обявена мобилизация. Резервистите всяка година обновяват своите военни умения.

В момента за попълване на числеността на бойното поле руските власти разчитат на доброволци, които се записват срещу големи парични бонуси и социални придобивки. Но според руски опозиционни издания средствата започват да намаляват, а и броят на желаещите - също.

Военните анализатори не смятат, че Кремъл ще се реши на мащабна вълна на мобилизация на резервистите си, но ще използва възможността за подсилване на фронтовата линия с малки групи.

Русия опитва да вземе контрола над западните покрайнини на Покровск

Русия опитва да вземе контрола над западните предградия на Покровск, за да ограничи логистичните доставки на украинците, съобщава украинският Център за отбранителни стратегии. В Добропиля силните валежи на 9 и 13 октомври бяха използвани от руските военни, за да върнат обратно бронираната техника на бойното поле, защото лошото време ограничава работата на дроновете.

В това направление боевете остават най-тежки и има данни за окупацията на Дорижне. Русия държи позиции и край жп гарата в Родинске, но украинските военни извършват контраатаки. Те задържат врага и около Промин, сочат още данните на военните наблюдатели.

Сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) сочи, че в Покровското и свръзаното с него Олександривско направление са регистрирани 95 атаки, или половината от всички на бойното поле. Интензивни са битките и в Харковска област - около Вовчанск, където ВСУ съобщава за 16 бойни сблъсъка през миналото денонощие, както и в Лиманското направление.

Като цяло през миналото денонощие са регистрирани 182 бойни действия. Русия отново започва да увеличава използването на управляеми авиационни бомби - регистрирани са 101 въздушни атаки с 225 такива бомби. През миналото денонощие руснаците са извършили и 4400 артилерийски обстрела, както и са използвали 5200 fpv-дрона.

Русия и Украйна не спират да си разменят удари по енергийни съоръжения

Министерството на отбраната на Русия съобщава за свалени 59 дрона, като 17 от тях над Ростовска и 12 - над Волгоградска област. Институцията отбелязва още и 7 свалени дрона над Крим и Черно море.

В социалните мрежи се съобщава за взривове и пожар около рафинерия във Волгоградска област. Това е едно от големите съоръжения за преработка на петрол, собственост на "Лукойл". Има данни и за взривове в Симферопол на полуостров Крим.

През нощта срещу 15 октомври Русия е атакувала четвъртата по големина ВЕЦ в Украйна - Средноднепровската ВЕЦ на р. Днепър в гр. Камянске (Днипропетровска област), съобщават руски военни кореспонденти. Данните на ВВС сочат използване на авиационни бомби към населените места в близките до фронтовата линия зони. ВВС на Украйна съобщи за изстреляни 113 дрона по територията на страната. Със средствата за ПВО и радиоелектронна борба са унищожени 86.

Вечерта в части от Украйна, включително и в столицата Киев имаше прекъсване на захранването заради претоварване на мрежата след последните атаки с дронове.

Зеленски отне гражданството на кмета на Одеса

С указ на украинския президент беше отнето украинското гражданство на кмета на Одеса Генадий Труханов. Това стана след разследване на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), според което той има руско гражданство и действащ руски задграничен паспорт, издаден през декември 2015 година.

През 2017 година Труханов е поискал от съд в Москва да отмени валидността на вътрешния му паспорт, но това не води до загуба на руското гражданство, уточняват още от СБУ.

Самият Трухаов коментира, че никога не е имал руско гражданство, включително и автоматично придобито като гражданин на СССР. Той посочи, че ще обжалва решението на Зеленски и до произнасяне на общинския съвет ще продължава да изпълнява задълженията си като кмет на Одеса.

Преди ден Володимир Зеленски отбеляза грешки на местните власти при реакцията на руските обстрели в някои райони, включително и Одеса. Във вечерното си обръщение той уточни, че военна администрация ще поеме управлението н аграда и скоро ще бъде назначен ръководител. "Твърде много въпроси за сигурността в Одеса остнаха без адекватна реакция твърде дълго време", допълни още Зеленски.