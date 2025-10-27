Турция повдигна обвинение в шпионаж срещу арестувания опозиционен лидер Имамоглу

Турски съд наложи нова мярка за неотклонение арест срещу отстранения кмет на Истанбул Екрем Имамоглу и на още двама души по обвинения в „политически шпионаж“, предаде медията ТРТ Хабер, цитирана от БТА.

Имамоглу, който е в затвора от март в очакване на съдебен процес по няколко отделни обвинения в корупция, получи присъда през юли за обида и заплаха към главния прокурор на Истанбул. Бившият кмет на Истанбул отрича всички обвинения срещу себе си.

В неделя съдът е наложил поредната мярка за неотклонение арест на Имамоглу, политическия анализатор Неджати Йозкан и главния редактор на телевизионния канал Tele1 Мердан Янардаг. Контролът върху канала, който е известен с критичната си позиция към турското правителство, беше поет от държавата в петък заради обвиненията в шпионаж срещу Янардаг.

Според обвинителния акт по делото Имамоглу е имал участие в подкупи за набиране на средства за президентската си кампания и в шпионаж с цел осигуряване на международна подкрепа. В документа се посочва, че Йозкан и Янардаг са сътрудничели на Имамоглу, прехвърляйки ключова информация от общината и превръщайки телевизионния канал Tele1 в „инструмент за шпионаж“.

Стотици членове и кметове от опозиционната Републиканска народна партия (РНП), чийто член е и Имамоглу, са изправени пред обвинения, свързани с корупция и незаконна дейност. От партията определят водените процеси срещу членове на РНП като „политически“ и „антидемократични“ и обвиняват правителството на Турция в опит за отстраняване на Имамоглу от президентската надпревара.

Редовните президентски избори в Турция трябва да се проведат през 2028 г.