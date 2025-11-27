Промени в Закона за ДДС въвеждат специални режими за малки предприятия

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за ДДС, с които се въвеждат специални режими за малките предприятия, съобщава БНР. Тези режими ще могат да се прилагат от фирми с оборот до 51 130 евро у нас и до 100 000 евро в Европейския съюз.

Законопроектът е внесен от Министерския съвет и с него се регламентират условията за прилагане на специални режими за малки предприятия, установени в страната и в друга страна член на Европейския съюз (ЕС).

Предприятията, които ги изберат, ще имат по-опростени задължения по ДДС, но няма да могат да ползват данъчен кредит за доставки, обхванати от режима. Законопроектът въвежда и правила за задължителна регистрация по ДДС на чуждестранни предприятия, когато надвишават националния праг.

Специалните режими не са задължителни за данъчно задължените лица. Предлаганите разпоредби предоставят на данъчно задължените лица правото да избират между общия режим на ДДС и специалния режим за малките предприятия. За целта е предвидено данъчно задължено лице, установено на територията на страната, с годишен оборот в страната, който не надвишава националния праг, да има право на избор за прилагане на общия ред за облагане с ДДС или на режим за малки предприятия в страната, независимо дали е превишен прагът на съюза. Предвидено е, че когато данъчно задължено лице, установено на територията на страната, е регистрирано по Закона за ДДС, може да избере да прилага режим за малки предприятия в ЕС само в други държави членки.

Мартин Димитров от "Демократична България" определи въвеждането на европейската директива за малките предприятия като "крачка напред". По думите му общият праг от 100 000 евро ще улесни фирмите, които работят в повече от една държава-членка, като премахне необходимостта от многократна регистрация по ДДС. "Измислено е, за да се насърчат малките компании да оперират в цялата общност. Това е идеята зад тази европейска директива. Ползата за малките български компании, въобще за малките европейски компании е очевидна и е голяма", посочи той.

Димитров предупреди, че други текстове могат да създадат допълнителни тежести - изискванията за доказване на данъчен режим в чужбина, промени в правилата за доставки с монтажни инсталации. Той настоя Министерството на финансите да създаде работна група и да прецизира спорните текстове.

"Досега в оборота, който се случва по ДДС, се взимаше самият марж. Сега оставаме с впечатление, че искате да вземете цялата стойност на тези сделки, което ни притеснява дали няма да доведе до стимули за по-малко плащане на данък добавена стойност", отбеляза той.