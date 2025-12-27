АІ царят на Доналд Тръмп започва да притеснява индустрията

Агресивният ход на президента на САЩ Доналд Тръмп да блокира регулирането на изкуствения интелект (AI) на щатско ниво разделя технологичното лоби и насочва неговото разочарование директно към Дейвид Сакс, главния съветник на президента по въпросите на АІ, пише Politico.

Сакс, инвеститор от Сан Франциско, до голяма степен е написал подписаният наскоро от Тръмп указ, който противопоставя правната и финансова власт на федералното правителство на законите за изкуствения интелект на отделните щати. Това представлява спорна стъпка дори в рамките на Републиканската партия, което е и голяма победа за самия Сакс, един от най-големите ѝ защитници в Белия дом.

Застанал до Тръмп, докато президентът подписваше указа, Сакс изтъкна неговата важност. „Имаме 50 щата, които се движат в 50 различни посоки – просто няма смисъл“, казва той. „Създаваме объркваща смесица от регулации и това, от което се нуждаем, е единен федерален стандарт“, допълни той.

Дейвид Сакс. Снимка: Bloomberg LP

Технологичните компании и техните лобисти до голяма степен са съгласни с това мнение, но се притесняват, че указът – и напористият стил на Сакс, са отслабили интересите им, като са създали нови търкания в Конгреса и са провалили национална стратегия, която наскоро постигна голяма победа в Калифорния.

Над половин дузина души, тясно свързани с въпроса във Вашингтон, коментират пред Politico, че Сакс е подкопал усилията на технологичната индустрия в Капитолия да се създаде по-трайно федерално решение за законите за АІ. Вместо това е прокарал едностранни действия, които биха могли да превърнат закона в битка на политическо и национално ниво.

„Той го направи много по-трудно“, каза Брад Карсън, президент на „Американци за отговорни иновации“, организация, която оказва натиск върху Вашингтон за нови правила за АІ.

Нарастващата загриженост за стратегията на Сакс, особено по отношение на подхода му към Конгреса, показва как безкомпромисният, максималистичен етос на технологичните милиардери около Тръмп продължава да се сблъсква с предпазливия баланс на даване и вземане, който исторически е довел до големи законодателни победи във Вашингтон.

Сакс е довереник на милиардера Илон Мъск, но е прекарал малко време във Вашингтон, преди да заеме високопоставения пост в Белия дом за АІ и криптополитиките. Работата му като инвеститор в Силициевата долина също повдига опасения за възможен конфликт на интереси. Сакс е със статут на специален държавен служител, което ограничава работата му до 130 дни за период от една година.

Преди това той е постигнал две големи победи във Вашингтон, като помогна за прокарването на закон в подкрепа на криптовалутите и отслаби ограниченията върху продажбите на микрочипове в Китай, което е от полза за калифорнийския гигант Nvidia.

По отношение на щатските АІ закони натискът на Сакс за указа прекъсна политическия импулс, който индустрията трупаше за намиране на компромисен подход. Най-забележителното е, че големите технологични компании постигнаха победа в Калифорния, където губернаторът Гавин Нюсъм подписа закон за безопасност на изкуствения интелект, до голяма степен подкрепен от индустрията, критиците от демократическата партия и бизнес ориентираните републиканци.

Политическите разногласия допълнително заплашват да подкопаят предпочитания подход на технологичното лоби за блокиране на щатските закони за изкуствения интелект – сделка, приета от Конгреса, която би могла да привлече скептични законодатели, като заменяйки щатските разпоредби в замяна на нови федерални правила за безопасността на децата и АІ моделите.

Разглеждайки какво се обърка, шестима души, запознати с преговорите – представители на индустрията, АІ експерти и други участници в разговорите в Капитолия – посочват агресивната и безкомпромисна позиция на Белия дом. Те преписват този подход до голяма степен на Сакс.