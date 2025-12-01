Бизнес другарите на Сам Алтман се опариха

Докато инвеститорите започват да заемат страна в надпреварата за изкуствен интелект (АІ), приятелите на Сам Алтман може да се окажат опарени, пише колумнистката на Bloomberg Шули Рен.

Акциите на SoftBank Group поевтиняха с 40% от края на октомври, докато тези на Oracle изтриха всичко спечелено от началото на септември, когато компанията за софтуер за бази данни успя да се възползва от репутацията на АІ след сключена сделка за изчислителни технологии на стойност 300 млрд. долара с OpenAI. Трите компании си партнират в проекта за АІ инфраструктура Stargate на стойност 500 млрд. долара, който има за цел да изгради центрове за данни в САЩ. Освен това, през март председателят на SoftBank Масайоши Сон сключи сделка за рисков капитал с Алтман, обещавайки да инвестира 30 милиарда долара до края на годината.

Но сега инвеститорите поставят под въпрос лидерската позиция на създателя на ChatGPT, след като Alphabet пусна най-новия си многофункционален модел Gemini 3, който получи възторжени отзиви, както и как отслабените позиции на OpenAI може да се отразят на бизнес партньорите му.

Оценявайки OpenAI на 500 млрд. долара, делът на SoftBank в еднорога представлява малко над 20% от нетната стойност на активите му (НСА). Но какво ще стане, ако се окаже, че OpenAI не струва толкова? Това би бил значителен удар за японския конгломерат. През септемврийското тримесечие SoftBank отчете най-добрите си резултати от три години насам благодарение на печалба от 12,8 млрд. долара от акциите си в OpenAI. Това ще трябва да се промени, ако стартъпът не може да поддържа текущата си оценка при бъдещи кръгове на финансиране.

Като компания за управление на инвестиции, SoftBank се оценява въз основа на НСА. Един от ключовите показатели, на които инвеститорите обръщат внимание, е колко ликвидно е портфолиото ѝ и колко бързо SoftBank може да разпредели паричните средства обратно на акционерите. В момента частните дялове, включително 11-процентния дял в OpenAI, представляват около 36% от нетната стойност на активите на SoftBank в сравнение с 21% в началото на годината, според Bloomberg Intelligence.

За да седне на масата на Алтман, Сон продава най-ликвидните си активи, за да набере пари. Той се освобождава от целия си дял от 5,8 млрд. долара в Nvidia Corp., както и в T-Mobile US Inc. на стойност 9,2 млрд. долара. Наред с новите продажби на облигации, SoftBank успя да набере 30 млрд. долара – достатъчно, за да завърши сделката с OpenAI. Но дали това пренареждане на портфолиото е от полза за акционерите? Акциите на SoftBank сега се търгуват с 32% отстъпка от нетната стойност на активите, което отразява скептицизма на пазара относно инвестиционната история на Сон.

Що се отнася до Oracle на Лари Елисън, ситуацията е дори по-лоша. Как OpenAI планира да плати договора за изчислителен капацитет на стойност 300 млрд. долара, никой не може да гадае. Сделката ще обхване пет години, считано от 2027 г. Междувременно се очаква стартъпът да реализира продажби от едва 60 млрд. долара да периода, дори и с оглед на собствената си оптимистична перспектива, която инвеститорите започват да поставят под въпрос с появата на Gemini 3 на Google.

По-рано този месец Алтман заяви, че не иска гаранции от САЩ за центровете за данни на стартъпа си, но може би има смисъл правителството да изгради и притежава собствена инфраструктура за изкуствен интелект, което е намек за това колко скъпо е станало това начинание.

В същото време Oracle вече инвестира сериозно, за да отговори на огромното търсене, обещано от Алтман. За проекта Stargate Елисън е поел капиталови ангажименти за над 100 млрд. долара за наемане на обекти за центрове за данни, което ще се отрази във финансовите отчети през следващите три години. В желанието си да се разрасне Oracle е избрал да спести от първоначални разходи, да наема земята и да концентрира разходите си върху покупки на чипове. Към август компанията е имала общ дълг от 105 млрд. долара, според данни на Bloomberg.

АІ бързо се превръща в игра на пари и тези с най-добри баланси естествено имат по-големи шансове. Въпреки многократните продажби на облигации тази година Alphabet все още има отрицателен нетен дълг. Тя генерира около 150 млрд. долара оперативен паричен поток годишно и има близо 100 млрд. долара в брой. За сравнение, OpenAI трябва непрекъснато да набира рисков капитал, за да се справи с разходите си, SoftBank продаде качествени активи, за да инвестира в еднорога, а Oracle прибегна до закупуване на земя, финансирана с дълг, за да започне строителството на центрове за данни.

Професионалистите избраха дойната крава.