Сам Алтман: OpenAI ще генерира 20 млрд. долара приходи тази година

Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман заяви, че стартъпът за изкуствен интелект (AI) е напът да генерира над 20 млрд. долара годишни приходи тази година, с план те да нараснат до стотици милиарди до 2030 г., пише CNBC.

В последните месеци компанията сключи инфраструктурни сделки за повече от 1,4 трлн. долара, за да се опита да изгради центрове за данни, които твърди че са ѝ нужни, за да отговори на нарастващото търсене. Огромната сума повдигна въпроси от инвеститори и други представители на индустрията за това откъде OpenAI ще изкара тези пари.

„Опитваме се да изградим инфраструктура за една бъдеща икономика, задвижвана от AI, а предвид всичко, което виждаме на хоризонта в нашата програма за изследвания, това е времето да инвестираме, за да може технологията ни да достигне по-голям мащаб“, написа Алтман в социалната мрежа X. „Огромни инфраструктурни проекти отнемат време за изграждане, така че трябва да започнем сега“.

OpenAI е основана като неправителствена изследователска лаборатория през 2015 г., но се превърна в една от най-бързо развиващите се търговски организации на планетата след пускането на своя чатбот ChatGPT през 2022 г. Стартъпът в момента е оценен на 500 млрд. долара, въпреки че не е рентабилен.

През септември главният финансов директор на OpenAI Сара Фрайър заяви пред CNBC, че OpenAI е на път да генерира 13 млрд. долара приходи през тази година.

Тази седмица Фрайър привлече вниманието на администрацията на Тръмп, след като заяви на събитие, че OpenAI иска да създаде екосистема от банки, частен капитал и федерален „предпазен механизъм“, или „гаранция“, която би могла да помогне на компанията да финансира инвестицията си в авангардни чипове.

Тя изясни тези коментари късно в сряда, като написа в LinkedIn, че OpenAi не търси правителствен предпазен механизъм за своите инфраструктурни ангажименти.