Става ли OpenAI твърде голяма, за да се провали?

Първоначално бавно, а после изведнъж, OpenAI се превърна в нещо като гигант, който трудно може да бъде проумян напълно.

Той все още не е реализирал печалба. Годишните му приходи са 2% от приходите от продажби на Amazon. Бъдещето му е несигурно отвъд надеждата да се въведе богоподобен изкуствен интелект (AI), който би могъл да помогне за лечението на рак и да трансформира работата и живота, каквито ги познаваме. Въпреки това той е изпълнен с надежда и вълнение, пише The Wall Street Journal.

Но какво ще стане, ако OpenAI се провали?

Има реални опасения, че чрез много сложни и неясни технологични сделки, насочени към укрепване на финансите на OpenAI, стартъпът е станал твърде голям, за да фалира.

Или, казано по друг начин, ако еуфорията и надеждата около визията на главния изпълнителен директор Сам Алтман за бъдещето на AI не се материализират, това може да създаде системен риск за онази част от американската икономика, която вероятно би я предпазила от рецесия.

Това е притеснително, особено за стартъп. Малцина обаче се тревожеха по време на дотком бума какво ще се случи, ако Pets.com се провали.

През 2008-2009 г., при банковата помощ и спасителните планове на Chrysler и General Motors, видяхме какво се случва в САЩ, когато определени компании станат твърде големи, за да фалират.

Нарочно или по стечение на обстоятелствата, Алтман проектира възхода на OpenAI до оценка от 500 млрд. долара, точно когато администрацията на Тръмп възприе собствена политика за избиране на компании „шампиони“ в името на националната отбрана и икономическата сигурност.

Белият дом често говори за усилията си за защита на развитието на изкуствения интелект в САЩ, което помага за подхранването на иначе много по-бавната икономика. Нещо повече, някои залагат, че AI и роботиката ще бъдат решението на дълговите проблеми на страната.

„Икономика с дълг над 30 трлн. долара се нуждае от тласък на производителността, какъвто изкуственият интелект ще ни даде“, коментира преди години технологичният инвеститор Дейвид Сакс в социалните мрежи, преди да започне работа в Белия дом.

Последните дни няколко пъти ни напомниха за това колко голяма и ключова е станала основаната като неправителствена организация през 2015 г. OpenAI.

Сенатор Бърни Сандърс твърди, че според него OpenAI и нейният чатбот ChatGPT трябва да бъдат разделени – забележително изявление, като се има предвид, че се очаква компанията да генерира само 13 млрд. долара тази година.

„Трябва да си поемем дълбоко въздух и да разберем, че е като метеор, падащ на тази планета, а ние трябва да сме готови да се справим с него в цялата му сложност“, коментира Сандърс пред Axios във връзка с изкуствения интелект.

След продължителни усилия за реорганизация, OpenAI обяви стъпки, които ще ѝ позволят да има по-проста корпоративна структура. Това ще ѝ помогне да набира средства от частни инвеститори, а вероятно, един ден да стане публична компания. Някои вече говорят за това как OpenAI може да направи първото листване за трилиони долари.

В публикация в блога на компанията председателят на OpenAI Брет Тейлър отбеляза момента, заявявайки: „Създаден, за да е от полза на всички“.

