IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

САЩ санкционират бивш еврокомисар заради „външна цензура“ на социалните мрежи

Американските власти „са готови и желаят да разширят този списък, ако другите не обърнат курса си“, заяви държавният секретар Марко Рубио

08:35 | 24.12.25 г.
Автор - снимка
Създател
Тиери Брьотон. Снимка: Benjamin Girette/Bloomberg
Тиери Брьотон. Снимка: Benjamin Girette/Bloomberg

САЩ въвеждат санкции срещу бившия комисар на Европейския съюз Тиери Брьотон и четирима други души за опит да накарат американските технологични компании да контролират политическите изказвания на своите платформи, съобщава Bloomberg.

„Твърде дълго идеолози в Европа водеха организирани усилия за принуждаване на американските платформи да наказват американските гледни точки, на които се противопоставят“, заяви държавният секретар Марко Рубио в публикация в платформата X. „Администрацията на [американския президент Доналд]Тръмп вече няма да толерира тези скандални актове на външна цензура“, посочва той.

Рубио добавя, че американските власти „са готови и желаят да разширят този списък, ако другите не обърнат курса си“.

Освен Брьотон Държавният департамент също така насочи мерките си към активисти и организации с нестопанска цел, фокусирани върху дигиталната реч на омразата и противодействието на екстремизма. Това включва Имран Ахмед от Центъра за противодействие на дигиталната омраза и Клеър Мелфорд от базирания във Великобритания Глобален индекс на дезинформацията, както и Ана-Лена фон Ходенберг и Жозефин Балон от германската организация HateAid, която сигнализира за крайнодясна реч на омразата онлайн.

Свързани статии

ЕС и Белият дом многократно са се сблъсквали относно свободата на словото и технологичните регулации. Социалната мрежа X на близкия до Тръмп Илон Мъск беше глобена с 120 млн. евро по-рано този месец за нарушаване на закона на ЕС за модериране на съдържание. Представител на ЕС отрече този ход да е свързан с цензура, заявявайки, че е фокусът е върху прозрачността.

Санкциите са факт и седмици след като президентът Доналд Тръмп публикува стратегия за национална сигурност, в която се посочва, че Европа е изправена пред „цивилизационно заличаване“ в резултат на икономически спад и масова миграция.

Идеологическият документ атакува европейските лидери заради цензурата и потискането на политическата опозиция и беше широко тълкуван от утвърдените европейски политически партии като подкрепа от страна на администрацията на Доналд Тръмп за крайнодесните, антиимигрантски политически партии в Европа.

Това напомни на други атаки срещу политиката на Стария континент, включително речта на вицепрезидента Джей Ди Ванс на Конференцията по сигурност в Мюнхен по-рано тази година, където той обвини водещите европейски партии в потискане на свободата на словото.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 08:35 | 24.12.25 г.
социални мрежи икономиката на сащ санкции тиери брьотон
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Политика виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още