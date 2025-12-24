САЩ санкционират бивш еврокомисар заради „външна цензура“ на социалните мрежи

САЩ въвеждат санкции срещу бившия комисар на Европейския съюз Тиери Брьотон и четирима други души за опит да накарат американските технологични компании да контролират политическите изказвания на своите платформи, съобщава Bloomberg.

„Твърде дълго идеолози в Европа водеха организирани усилия за принуждаване на американските платформи да наказват американските гледни точки, на които се противопоставят“, заяви държавният секретар Марко Рубио в публикация в платформата X. „Администрацията на [американския президент Доналд]Тръмп вече няма да толерира тези скандални актове на външна цензура“, посочва той.

Рубио добавя, че американските власти „са готови и желаят да разширят този списък, ако другите не обърнат курса си“.

Освен Брьотон Държавният департамент също така насочи мерките си към активисти и организации с нестопанска цел, фокусирани върху дигиталната реч на омразата и противодействието на екстремизма. Това включва Имран Ахмед от Центъра за противодействие на дигиталната омраза и Клеър Мелфорд от базирания във Великобритания Глобален индекс на дезинформацията, както и Ана-Лена фон Ходенберг и Жозефин Балон от германската организация HateAid, която сигнализира за крайнодясна реч на омразата онлайн.

ЕС и Белият дом многократно са се сблъсквали относно свободата на словото и технологичните регулации. Социалната мрежа X на близкия до Тръмп Илон Мъск беше глобена с 120 млн. евро по-рано този месец за нарушаване на закона на ЕС за модериране на съдържание. Представител на ЕС отрече този ход да е свързан с цензура, заявявайки, че е фокусът е върху прозрачността.

Санкциите са факт и седмици след като президентът Доналд Тръмп публикува стратегия за национална сигурност, в която се посочва, че Европа е изправена пред „цивилизационно заличаване“ в резултат на икономически спад и масова миграция.

Идеологическият документ атакува европейските лидери заради цензурата и потискането на политическата опозиция и беше широко тълкуван от утвърдените европейски политически партии като подкрепа от страна на администрацията на Доналд Тръмп за крайнодесните, антиимигрантски политически партии в Европа.

Това напомни на други атаки срещу политиката на Стария континент, включително речта на вицепрезидента Джей Ди Ванс на Конференцията по сигурност в Мюнхен по-рано тази година, където той обвини водещите европейски партии в потискане на свободата на словото.