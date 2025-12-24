ЕС заплаши САЩ с решителни мерки, за да защити „регулаторната автономия“

Европейската комисия осъжда категорично решението на САЩ да наложат забрана за издаване на визи на пет европейски физически лица, сред които бившият еврокомисар Тиери Брьотон, заяви говорител на блока, цитиран от Ройтерс.

Той добави, че ЕС е поискал разяснения от американските власти, съобщава БТА.

"Ако е необходимо, ще реагираме бързо и решително, за да защитим нашата регулаторна автономия срещу необосновани мерки", подчерта говорителят.

Френският президент Еманюел Макрон също разкритикува решението на Съединените щати да наложат забрана за издаване на визи на бившия еврокомисар и други активисти срещу дезинформацията.

"Франция осъжда мерките за ограничаване на визите, предприети от Съединените щати, срещу Тиери Брьотон и четирима други европейски физически лица. Тези мерки представляват заплаха и принуда, насочени към подкопаване на европейската цифрова суверенност", написа Макрон в социалната мрежа Х.

"Заедно с Европейската комисия и нашите европейски партньори ние ще продължим да защитаваме нашата цифрова суверенност и нашата регулаторна автономия", добави той.

Германското правителство се включи в хора от критики срещу санкциите, наложени от САЩ срещу ръководителите на HateAid - германска организация, която подкрепя жертвите на онлайн омраза, съобщи Франс прес.

Администрацията на президента Доналд Тръмп наложи забрана за влизане на територията на САЩ на управляващите директори на HateAid Жозефин Балон и Анна-Лена фон Ходенберг, както и на трима други европейци, като ги обвини в цензура на онлайн платформи, базирани в САЩ.

HateAid, която е основана през 2018 г., се мята за първия национален център за консултиране на хора, засегнати от онлайн тормоз. През октомври Фон Ходенберг беше наградена с Федералния орден за заслуги на Германия в признание за работата ѝ срещу цифровото насилие, посочи ДПА

"HateAid подкрепя жертвите на незаконни цифрови прояви на омраза. Организацията дава важен принос за гарантиране на защитата на личните права в цифровата сфера", заяви германският министър на правосъдието Щефани Хубих.

"Всеки, който нарича това цензура, представя погрешно нашата конституционна система", добави тя. Хубих подчерта, че HateAid подкрепя жертвите, но сама по себе си не може да забрани изразяването на мнение.

"Правилата, по които искаме да живеем в цифровата сфера в Германия и Европа, не се определят във Вашингтон", подчерта Хубих.

В упрек към големите американски технологични компании тя добави, че мерките, предприети от Вашингтон, "показват, че ангажираността на гражданското общество е неудобна за мощните платформи".

Управителните директори на HateAid "имат нашата подкрепа и солидарност", заяви тя.

Балон и Фон Ходенберг определиха решението на САЩ като "акт на репресия".

Забраната за влизане в страната засегна и бившия френски еврокомисар Тиери Брьотон, един от архитектите на Закона за цифровите услуги на ЕС, който регулира онлайн платформите.

Имран Ахмед, основател на Центъра за борба с цифровата омраза в САЩ/Великобритания, и Клеър Мелфорд, основателка на базирания във Великобритания Глобален индекс за дезинформация, също бяха санкционирани.

Германският външен министър Йохан Вадефул критикува забраната за влизане в САЩ като неприемлива. Посочвайки Закона за цифровите услуги, Вадефул заяви, че законодателството гарантира, че "всичко, което е незаконно офлайн, е незаконно и онлайн". Законът за цифровите услуги е приет демократично от Европейския съюз за прилагане в рамките на блока и няма екстериториално действие, написа той в Х.