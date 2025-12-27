Украинската антикорупционна служба е погнала и депутати за купуване на гласове

Украинската антикорупционна служба обяви, че разследва предполагаемо купуване на гласове от членове на парламента и че службите за сигурност са възпрепятствали опитите за извършване на претърсвания в събота, съобщава france24.com.

През последните месеци бяха разкрити поредица от корупционни скандали в Украйна, които доведоха до оставката на вицепремиера Андрей Йермак, припомня медията.

Беше разкрита и схема за подкупи на стойност 100 млн. долара в енергийния сектор, замислена от предполагаем личен приятел на президента Володимир Зеленски.

Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) посочва, че след операция под прикритие е разкрило организирана престъпна група, в която са включени настоящи членове на парламента.

„Служители на Департамента за държавна сигурност оказват съпротива на служителите на НАБУ по време на разследващи действия в комисии на Върховната рада на Украйна“, казва се в съобщението.

Агенцията за борба с корупцията не разкрива подробности, свързани с разследването.

Разследването стана публично достояние, след като Зеленски замина за разговори в САЩ относно усилията за формулиране на план за прекратяване на войната в Украйна. Същевременно през нощта Русия осъществи десетки въздушни удари в Киев с дронове и ракети, които убиха един човек и раниха десетки други.

Агенцията, натоварена с осигуряването на сигурността на законодателите – Агенцията за държавна защита, отрича обвиненията и коментира, че охранителите само са проверили самоличността на разследващите.

Журналисти от медията „Украинска правда“ пишат в публикация в социалните мрежи, че детективи са били допуснати в правителствените помещения.

„Факт е, че служители на НАБУ се опитват да въведат неизвестни хора на територията на парламента“, казва говорителят на службата Олексий Морозов.

Депутатът Володимир Ариев коментира, че заседанието на Върховната Рада на Украйна протича при изключително малък брой депутати в пленарната зала поради разследването и претърсванията на сградата на парламента.

„Виждам, че в момента в залата на Радата има по-малко от 30 членове на парламента. Вероятно мога да се досетя защо. Защото, когато служители на НАБУ пристигнат в Радата, членовете на парламента напускат сградата. Ей така, за всеки случай“, коментира той, цитиран от АФП, пише БГНЕС.