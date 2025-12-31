САЩ са обсъдили подсилване на гаранциите за сигурност на Украйна с европейските съюзници

Американският пратеник Стив Уиткоф заяви, че е провел „продуктивен разговор“ с европейските лидери относно следващите стъпки в усилията на президента Доналд Тръмп да прекрати войната на Русия в Украйна след новите предизвикателства в мирните преговори тази седмица.

В публикация в сряда в социалната мрежа X Уиткоф заяви, че заедно с държавния секретар Марко Рубио и зетя на президента Джаред Къшнър са обсъдили „напредъка в следващите стъпки в европейския мирен процес“.

Дискусиите засягат „укрепване на гаранциите за сигурност и разработване на ефективни механизми за ограничаване на конфликта, за да се помогне за прекратяване на войната и да се гарантира, че тя няма да се възобнови“, посочи Уиткоф.

Гаранциите за сигурност са ключова пречка в преговорите, като според Киев и европейските съюзници е необходим силен възпиращ фактор, за да се гарантира, че Русия няма да атакува отново Украйна след потенциално мирно споразумение.

Към американските представители в разговора са се присъединили и представители на Великобритания, Германия и Франция. Уиткоф заяви, че дискусиите им ще продължат и през новата година.

Рустем Умеров, главният украински преговарящ, заяви, че се готви среща с представители по сигурността от европейски партньори и САЩ на 3 януари.

Разговорът в сряда е резултат от бурна дипломатическа активност през последните седмици.

Доналд Тръмп се срещна с украинския президент Володимир Зеленски в неделя във Флорида, като двамата лидери изразиха оптимизъм относно мирните преговори, въпреки че американският лидер предупреди, че има още много работа за вършене и че не действа по график.

Зеленски каза пред репортери, че е поискал от Тръмп гаранции за сигурност, които биха могли да продължат до половин век. Настоящите обсъждани предложения определят 15-годишен мандат с възможност за удължаване.

Надеждите за сделка понесоха нов удар в понеделник, след като Тръмп разговаря с руския лидер Владимир Путин, който заяви, че страната му ще преразгледа преговорната си позиция, след като украински дронове са били насочени към резиденцията му.

Украйна отрече твърденията за атаката, определяйки ги като руска измислица, целяща да провали мирните преговори. Тръмп обаче заяви пред репортери по-рано тази седмица, че е „много ядосан“ от предполагаемия инцидент.