Путин е наредил разширяване на буферната зона в Украйна през 2026 г.

Главнокомандващият руската армия ген. Валерий Герасимов заяви, че руските сили настъпват в Североизточна Украйна и че президентът Владимир Путин е наредил разширяване на територията, която Москва нарича буферна зона там през 2026 г., съобщават руските осведомителни агенции.

Началникът на Генералния щаб на руската армия заяви, че Путин е наредил разширяване през 2026 г. на буферната зона в украинските области Суми и Харков близо до руската граница, съобщи РИА и добави, че той е инспектирал отряд „Север“.

Отрядът, сформиран в началото на 2024 г., действа в Североизточна Украйна, като се стреми да създаде буферна зона по границата и да отблъсне украинските сили там, за да не настъпват по-нататък.

Изявлението на Герасимов следва обещанието на Русия да отговори на опита за атака срещу резиденцията на Путин, както твърди Москва без доказателства. Киев отрече това твърдение, като заяви, че целта му е да провали мирните преговори в момент, когато войната навлиза в четвъртата си година.

За момента Украйна не е реагирала на думите на Герасимов.

Путин многократно е представял буферната зона като начин за изтласкване на украинските сили и оръжия по-далеч от руската граница, позовавайки се на трансграничните обстрели и атаки с дронове в области като Белгородска и Курска.

Киев отхвърли идеята на Москва за буферна зона, като заяви, че Русия я използва, за да оправдае по-дълбоко нахлуване на украинска територия.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че плановете на Москва за Суми и Харков са „безумни“ и допълни, че ще бъдат посрещнати със съпротива, тъй като Украйна ще отбранява областите.

Четирима ранени при руска атака срещу Одеска област

Русия извърши среднощно нападение срещу Одеска област в Украйна, като нанесе щети на жилищни сгради и инфраструктура. При нападението са пострадали четирима души, включително три деца, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс.

Одеса, която е голям черноморски пристанищен град, многократно беше обстрелвана с руски ракети и дронове по време на близо четиригодишната война, като ударите често поразяваха енергийната, транспортната и пристанищната инфраструктура, както и жилищни квартали.

„Ударни дронове атакуваха жилищна, логистична и енергийна инфраструктура в нашата област“, съобщи Олег Кипер, губернатор на Одеска област, в приложението „Телеграм“.

В град Одеса, който е административен център на по-широката Одеска област, са пострадали четирима души, включително седеммесечно бебе, две други деца и 42-годишен мъж, съобщи Серхий Лисак, ръководител на военната администрация в Одеса.

Той допълни, че отломки от дронове и преки удари са повредили фасадите и прозорците на няколко високи жилищни сгради.

Лисак публикува снимки, на които се вижда дим, издигащ се от многоетажна жилищна сграда през нощта, а от редица прозорци се виждаха пламъци и по всяка вероятност водна струя на пожарникар, насочена към фасадата.

Ройтерс не е могла да потвърди независимо тези съобщения. За момента Русия не е коментирала атаките срещу Одеса.

Зеленски е обсъдил с Тръмп изпращане на американски войски в Украйна

Зеленски заяви във вторник, че Киев обсъжда с Вашингтон възможно присъствие на американски войски в Украйна като част от гаранциите за сигурност и също така е обсъдил фалшивата по думите му атака срещу резиденцията на Путин, предава Ройтерс.

Зеленски заяви пред медиите в чат в WhatsApp, че Киев се е ангажирал да продължи разговорите как да бъде прекратена войната, предизвикана от пълномащабното нашествие на Русия през 2022 г. и допълни, че е готов да се срещне с Путин в какъвто и да е формат.

Украинският президент счита, че присъствие на американски войски в Украйна ще бъде голяма подкрепа за сигурността на Киев.

„Разбира се, обсъждаме това с президента Тръмп и с представители на западната коалиция, подкрепяща Киев. Искаме това. Бихме искали това. Това ще бъде силна позиция на гаранциите за сигурност“, посочи Зеленски.

Белият дом не е коментирал въпроса с изпращане на американски войски в Украйна съгласно мирно споразумение с Русия.

Зеленски изрази готовност да се срещне с Путин въпреки дълбоката липса на взаимно доверие, която той подчерта в понеделник.

„Казах на президента Тръмп, на европейските лидери, че съм готов за всякакъв формат на среща с Путин. Не се страхувам от какъвто и да било формат... Основното е руснаците да не се страхуват“, заяви украинският президент.

Във Варшава полският премиер Доналд Туск заяви във вторник, че в Украйна може да бъде постигнат мир в рамките на седмици благодарение на гаранции за сигурност на САЩ, но допълни, че успехът далеч не е 100% сигурен.

Туск намекна за възможността американски войски да бъдат изпратени на контактната линия между Украйна и Русия, но не даде подробности относно такова предложение.